Пинский и Тимати сохраняют свои планы по приобретению кофеен Starbucks в РФ

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Представитель ресторатора Антона Пинского опроверг сообщения СМИ о намерении того отказаться от приобретения российских кофеен американской сети Starbucks во всех субъектах РФ.

"Эта информация не соответствует действительности", – сообщил РИА Новости представитель Пинского.

Собеседник агентства подчеркнул, что покупатели приобретут все кофейни сети в стране.

Ранее в СМИ появилась информация, что Антон Пинский и Тимати планируют отказаться от покупки бизнеса Starbucks в регионах.

В марте Starbucks приостановила свою деятельность в России, при этом продолжая оказывать помощь тесно связанным с ней российским партнерам. Уже в конце мая сеть объявила об окончательном уходе с российского рынка, отметив, что будет оказывать помощь своим сотрудникам.

В начале июля появилась информация о том, что российский бизнес Starbucks может перейти основателю компании Pinskiy&Co Антону Пинскому. Ожидается, что подписание документов состоится в 20-х числах июля. Pinskiy&Co получит права аренды на все площади кофеен с ремонтом, при этом использовать продукцию и технологии американских кофеен будет нельзя.

