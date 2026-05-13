13 мая, 14:07

Песков заявил, что ВСУ должны покинуть Донбасс для полноформатных переговоров

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и территорию других регионов России, чтобы сделать возможным переход к полноформатным мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Стороны смогут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей", – подчеркнул он.

Песков напомнил, что соответствующую позицию еще в июне 2024 года высказывал Владимир Путин. Тогда российский президент отмечал, что условием для начала переговоров является, в частности, полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину.

Также представитель Кремля отметил, что США выполняют роль посредника, через которого ведется обмен информацией с украинской стороной.

Ранее президент США Дональд Трамп дал отрицательный ответ на вопрос, удалось ли ему достичь взаимопонимания с Путиным по вопросу Донбасса. При этом сам президент РФ отмечал, что в контексте украинского конфликта дело идет к завершению. Также Путин подчеркивал, что встреча с Зеленским возможна только при наличии предварительных договоренностей о мирном договоре.

