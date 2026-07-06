Экономист Сафонов связал убытки брендов одежды с трендом на осознанное потребление

Более трети ретейлеров массовой одежды на российском рынке понесли убытки по итогам 2025 года, рассказали эксперты. Отразится ли это на потребителях и какая судьба ждет бизнес, разбиралась Москва 24.

Масштаб проблемы

Российский массмаркет одежды понес потери в 2025-м: 34% ретейлеров в этом сегменте показали убытки по итогам года, сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные компании Fashion Consulting Group.

По словам гендиректора организации Анны Лебсак-Клейманс, ситуация стала следствием жесткой конкуренции и активного использования скидок. Кроме того, сыграла высокая ключевая ставка, на фоне которой россияне решили сберегать деньги, а не тратить их. Среди других причин эксперт назвала и повышение комиссий маркетплейсов.

В итоге общий объем российского рынка одежды, обуви и аксессуаров в 2025 году сократился на 5%, до 4,2 триллиона рублей, заявил журналистам издания председатель совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров. В то же время сооснователь медиа об индустрии моды Fashion Buzz Станислава Нажмитдинова предположила, что убытки могут быть еще больше, так как некоторые игроки рынка предпочитают не публиковать финансовые показатели.

При этом ранее стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова рассказала Москве 24, что современные россияне не стесняются брать одежду на ресейл-сайтах и в секонд-хендах. По ее словам, в числе причин такого тренда – уход зарубежных брендов и повышение стоимости товаров. Кроме того, растет спрос на рациональное потребление, подчеркнула специалист.

Время адаптации

Ситуация с убытками ретейлеров связана с переходом потребителей на модель экономии, предположил в разговоре с Москвой 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Когда граждане начинают беречь деньги, они главным образом отказываются от всего, что не является жизненной необходимостью. В частности, это выливается в сокращение потребления брендовой одежды – выбор делается в пользу более дешевого и практичного сегмента", – объяснил эксперт.

Он обратил внимание, что такая ситуация характерна не только для России, но и европейского рынка в целом: рост цен на такие статьи расходов, как аренда жилья или продукты, заставляет граждан пересматривать потребительские привычки.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ В результате на первый план выходят компании, предлагающие одежду не худшего качества, но без дорогой рекламной раскрутки. Это не приведет к монополии одной фирмы – скорее, мы увидим многообразие небольших компаний, которые получат возможность выходить на рынки, особенно региональные, поскольку экономия достигается в том числе за счет сокращения логистических расходов.

По прогнозу эксперта, с одной стороны, усилится сегмент совсем дешевой одежды, которая за счет низкой стоимости быстро распространяется по стране (доля издержек на транспортировку в ее конечной цене незначительна). С другой – "вторую жизнь" получат небольшие локальные производители, которые смогут конкурировать за счет гибкости и отсутствия гигантских рекламных бюджетов.

"Причины, которые называют сами бренды, по сути являются лишь следствием. Любая фирма соперничает по двум основным параметрам: качество и цена. Но качество в глазах потребителя – это не только срок службы вещи, но и соответствие модным тенденциям, и даже лейбл на одежде", – отметил специалист.

По его словам, модники платят за бренд и рекламу, которая постоянно транслируется с экранов телевизоров, компьютеров и телефонов. Однако если перед женщиной положить два одинаковых платья – одно от элитного модного дома, другое от неизвестного производителя, скорее всего, она не сможет определить, какое из них дорогое.

"Но если сказать, что одно от известного дорогого бренда, она выберет именно его, потому что подсознательно покупателю внедрили в голову, что это суперкачество. Именно поэтому брендовые компании испытывают давление по ценовому параметру, когда потребители начинают экономить", – добавил Сафонов.

Экономист считает, что россияне постепенно приходят к пониманию того, что рациональность потребления позволяет не тратить лишние деньги на ненужные товары.

Однако независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов в беседе с Москвой 24 выделил другую тенденцию. По его словам, предложение на рынке с каждым годом растет, и все участники – дистрибьюторы, ретейлеры, селлеры на маркетплейсах – стараются заинтересовать покупателя, находясь в жесткой конкуренции.





Александр Анфиногенов независимый эксперт FMCG-рынка Акции и скидки приучили многих к тому, что они стараются покупать зимнюю одежду летом, а летнюю – зимой, что смещает сезонность и давит на маржинальность. В среднем такие товары перестали быть дорогим и требующим отдельной статьи бюджета направлением, что напрямую сказывается на всех участниках рынка.

По его словам, часть бизнеса теряет деньги из-за собственной жадности – завышает наценку и не выдерживает конкуренции. Другие же работают на объем: продают много и за приемлемую цену, за счет чего держатся на плаву. Каждый выбирает стратегию, исходя из своих представлений о бизнесе, конъюнктуре и конкуренции.

"Поменялись и места покупок. Если раньше это был преимущественно офлайн в разных его конфигурациях, то сейчас значительная доля одежды продается онлайн", – пояснил Анфиногенов.

Этот рынок расширяется: удобно покупать через пункты выдачи заказов или курьеров, не тратя время, а главное – доступен огромный ассортимент. Поэтому доля офлайн-торговли естественным образом снизилась, заключил специалист.