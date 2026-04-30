Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 21:25

Наука

Ракету-носитель "Союз-5" запустили с космодрома Байконур

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Ракету-носитель среднего класса "Союз-5" запустили с космодрома Байконур. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Старт произошел в 21:00 по московскому времени. Он стал первым для ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний. Ее создала Россия, а стартовую инфраструктуру модернизировал Казахстан.

"Первая и вторая ступени "Союза-5" отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана", – говорится в сообщении.

Как уточнил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, аппарат оснащен мощнейшим жидкостным двигателем в мире. Ожидается, что космическая техника значительно снизит стоимость вывода грузов, что положительно скажется на экономике запусков.

Немногим ранее с Байконура стартовала еще одна ракета – "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34". За 9 минут она вывела космический аппарат на околоземную орбиту.

"Прогресс" совершил 33 витка вокруг Земли и автоматически состыковался с модулем "Звезда" российского сегмента МКС. На борту корабля находилось более 2,5 тонны грузов, среди которых выделялся новый скафандр "Орлан-МКС" № 8. Также на станцию были доставлены топливо для дозаправки и кислород для поддержания атмосферы.

Читайте также


наука

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика