Суд в Москве заочно арестовал экс-советника президента Украины Арестовича

Фото: телеграм-канал Arestovich / Official (Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника президента Украины Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

"Басманный районный суд города Москвы избрал заочный арест в отношении экс-советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины", – говорится в сообщении.

Арестовича обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), а также по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации").

Бывший советник украинского президента будет арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию РФ.

В октябре 2023 года Арестовича объявили в розыск по уголовной статье. Карточка с его данными появилась в базе розыска МВД РФ. При этом тогда статья, по которой бывшего политика объявили в розыск, не указывалась.

