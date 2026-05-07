07 мая, 10:45Происшествия
Женщина попала под автобус на востоке Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На востоке Москвы автобус насмерть сбил женщину-пешехода, которая шла по территории стоянки общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
ДТП произошло возле дома 2А по Кусковской улице в районе Перово. Отмечается, что женщина скончалась на месте.
Сотрудники Госавтоинспекции и следователи выясняют обстоятельства происшествия.
Схожее ДТП ранее произошло на Севастопольском проспекте в столице. Там мотоциклист сбил девушку, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали без сознания.
