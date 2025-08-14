В Британии заявили о серьезном ядерном инциденте на базе в Шотландии

Фото: Getty Images/Jeff J Mitchell

Серьезный ядерный инцидент произошел на военно-морской базе Клайд на западном побережье Шотландии. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Инцидент высшей категории "А" произошел с января по апрель 2025 года. Данная категория означает, что либо случился выброс радиоактивных веществ в окружающую среду, либо есть риск такого выброса.

Ранее в СМИ появилась информация, что британское Минобороны много лет скрывало, что радиоактивная вода с базы в Коулпорте, где хранятся боеголовки для ядерных подлодок, попала в морской залив Лох-Лонг. Он находится недалеко от Глазго.

Инцидент произошел из-за ненадлежащего обслуживания сети из 1 500 водопроводных труб на базе. Из-за этого произошел выброс радиоактивных отходов в виде трития. Трубы прорывало неоднократно: в 2010 году, дважды – в 2019-м и еще два раза – в 2021 году.

