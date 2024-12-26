Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В городе Славянске, который находится под контролем Киева в Донецкой Народной Республике (ДНР), появились плакаты с изображением националиста Степана Бандеры. Фотографии опубликовали украинские СМИ, пишет ТАСС.

На снимках видны плакаты и надписи, которые, вероятно, расклеила провоенная организация, официально зарегистрированная в украинском городе Львове.

В конце декабря в книжных магазинах Львова появились в продаже детские комиксы, посвященные последним годам жизни Бандеры. Ранее экс-руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович высказывал мнение, что эта книга поможет популяризировать образ Бандеры.

В последнее время правительство Украины активно продвигает идею героизации лидеров украинского национализма, таких как Бандера, который возглавлял Организацию украинских националистов (запрещенная в России организация).

Кроме того, Национальный банк Украины представил обновленные банкноты национальной валюты, на которых теперь можно увидеть лозунг, раньше использовавшийся как пароль или приветствие членами ОУН.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что из западных СМИ исчезли новости о националистах на Украине. Он отметил, что на Западе перестали писать на подобные темы после того, как России пришлось вмешаться в происходящее на Украине после многих лет провокаций и репрессий против этнических русских.