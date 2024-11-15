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Из западных СМИ исчезли новости о националистах на Украине, заявил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.

"Западные корпоративные СМИ рассказывали правду об Украине. Сейчас? Все исчезло", – написал журналист, прикрепив к своему посту фото публикаций об украинских националистах в американских и европейских изданиях.

Боуз отметил, что на Западе перестали писать на подобные темы после того, как России пришлось вмешаться в происходящее на Украине после многих лет провокаций и репрессий против этнических русских.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил врагам РФ о судьбе украинского националиста Степана Бандеры и предупредил о возмездии. По словам политика, в последнее время "всякая гнусная мразь", а именно экс-премьер Британии Борис Джонсон, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и "прочая русофобская нечисть", выступает с призывами наносить удары вглубь РФ с использованием потенциала НАТО. Он считает, что для таких ударов со стороны Запада нет ограничений и к их отражению следует готовиться.

При этом Медведев указал на необходимость помнить о преступных призывах "отдельных западных уродцев" и предупредил о возмездии. Он напомнил, что в истории есть много примеров, когда месть носила отложенный характер, и это касается актов возмездия СССР и РФ. Зампред Совбеза упомянул Льва Троцкого, украинских националистов Евгения Коновальца и Степана Бандеру, а также современных террористов и предателей.