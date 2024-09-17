Медведев напомнил врагам РФ о судьбе Бандеры и предупредил о возмездии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил врагам РФ о судьбе украинского националиста Степана Бандеры и предупредил о возмездии. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По словам политика, в последнее время "всякая гнусная мразь", а именно экс-премьер Британии Борис Джонсон, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и "прочая русофобская нечисть", выступает с призывами наносить удары вглубь РФ с использованием потенциала НАТО. Он считает, что для таких ударов со стороны Запада нет ограничений и к их отражению следует готовиться.

При этом Медведев указал на необходимость помнить о преступных призывах "отдельных западных уродцев" и предупредил о возмездии. Он напомнил, что в истории есть много примеров, когда месть носила отложенный характер, и это касается актов возмездия СССР и РФ. Зампред Совбеза упомянул Льва Троцкого, украинских националистов Евгения Коновальца и Степана Бандеру, а также современных террористов и предателей.

Такие операции, продолжил Медведев, тщательно планируются и не всегда получаются, однако заниматься ими нужно и важно во имя высшей справедливости и памяти о безвинно погибших.

Ранее Медведев пожелал предателям РФ сгнить в тюрьме, а также подбирать новые имена и маскироваться под программой защиты свидетелей. При этом он считает полезным освободить своих граждан, которые работали на страну. Помимо этого, он предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных. По его мнению, это можно будет использовать для прикладных целей.