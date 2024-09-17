17 сентября, 11:27Политика
Медведев предложил создать открытую базу врагов РФ
Фото: 123RF/pevgeniy
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных, передает "Газета.ру".
По словам политика, информацию можно будет использовать для вполне прикладных целей.
Ранее Медведев пожелал предателям России сгнить в тюрьме. При этом он заявил, что полезнее будет освободить своих граждан, которые работали на страну. Также Медведев посоветовал предателям РФ подбирать новые имена и маскироваться под программой защиты свидетелей.
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