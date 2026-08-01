Самый известный альпинист Нирмал Пурджа погиб в Пакистане из-за схода лавины

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Известный непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб в результате схода лавины на горе Броуд-Пик в хребте Каракорум в Пакистане, сообщили в его агентстве Elite Exped в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Мы также получили подтверждение, что другие участники экспедиции, к сожалению, не выжили", – говорится в сообщении.

Всего после схода лавины пропало без вести десять альпинистов. В Elite Exped добавили, что "мир потерял одного из величайших альпинистов, лидера, который вдохновлял миллионы своим мужеством, скромностью и непоколебимой верой в то, что человеческий потенциал гораздо больше, чем мы часто себе представляем".

При этом Пурджа написал в Х, что не планировал восхождение на Броуд-Пик. Он хотел взойти только на G2, однако до отъезда в Пакистан он пересчитал свои восхождения на вершины выше 8 000 метро.

"И тут меня осенило: если я покорю Броуд-Пик, пока я здесь, останется только одна – Чо-Ойю. И тогда я стану первым человеком в истории, взошедшим на все 14 восьмитысячников дважды. Без кислорода. Это не было запланировано", – писал Пурджа.

Ранее на месте схода лавины на горе Броуд-Пик были найдены тела четырех человек из группы, которую возглавлял Пурджа. На тот момент времени личности погибших не были установлены.

Сам Пурджа считается одним из лучших высотных альпинистов в мире – он покорял восьмитысячники 57 раз, а в 2019 году он установил мировой рекорд, покорив за полгода все 14 восьмитысячников.

