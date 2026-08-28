ИИ придумал таблетку для стройности без диет и спорта

Американская биотехнологическая компания сообщила об успешном завершении первой фазы испытаний препарата, имитирующего эффект от спортивных тренировок. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Как известно, лень – двигатель прогресса, и именно эта поговорка как нельзя лучше иллюстрирует последнее достижение биотехнологов. Людям всегда было лень заниматься спортом и сидеть на диетах, но при этом очень хочется иметь упругие мышцы без лишнего жира. Еще в 2022 году исследователи обнаружили природную молекулу N-лактоилфенилаланин с гормоноподобным эффектом, который проявляется при интенсивных физических нагрузках. Молекула, вырабатываясь в тканях организма, снижает аппетит, не затрагивая при этом двигательную активность и расход энергии. Ее начали вводить лабораторным мышам, и наблюдение показало, что у грызунов снижалось количество жировой ткани и улучшался метаболизм глюкозы. Правда, эффект был кратковременным, и для его продления требовалось постоянно вводить препарат.

Спустя несколько лет исследователи решили воспользоваться помощью искусственного интеллекта. Для этого одна из американских компаний создала собственный ИИ, в который загрузили информацию о почти полутора миллионах низкомолекулярных соединений. Обработав данные, нейросеть изобрела препарат, он действует намного дольше, а значит, может быть применен в качестве лекарства. Испытания вновь проводились на животных, у лабораторных мышей, а после и у обезьян снижалось количество гормона лептина и восстанавливалась чувствительность к нему, нарушенная при ожирении. Мышечная масса сохранялась, а метаболизм улучшался.



Настала очередь испытаний на людях. В первой фазе исследований участвовали 88 добровольцев, которые принимали по одной таблетке в день. Препарат показал отличную переносимость: у людей не нашли никаких серьезных побочных эффектов вроде тошноты или расстройств ЖКТ, а ведь именно из-за этого часто прекращают принимать традиционные препараты для похудения. В ходе тестов подтвердилось снижение общего количества лептина, то есть экспериментальная таблетка действительно способна влиять на метаболизм. Количество жира также уменьшалось, при этом сухая масса мышц оставалась неизменной. Еще один плюс: у нового препарата практически отсутствует "эффект отката", когда набор жира возобновляется после завершения терапии. А кроме того, он принимается перорально, в виде таблеток или порошка, что намного лучше и проще традиционных инъекций.



Сразу же после первых тестов компания объявила набор участников на вторую фазу исследований, которая будет сфокусирована на удержании достигнутого результата. Добровольцев случайным образом разделят на две группы: первая будет ежедневно получать препарат, а второй станут давать плацебо. Исследователи будут тщательно фиксировать соотношение жировой и мышечной масс участников, чтобы доказать способность молекулы сжигать жир, не затрагивая мышцы.

Если все пройдет хорошо, то еще через пару лет будет запущена третья фаза. В ней примут участие уже несколько тысяч добровольцев из разных стран, сильно отличающиеся по возрасту, расе и другим факторам. Если будет доказана полная безопасность препарата, а также долгий эффект от его использования (хотя бы 1–2 года), то он вполне сможет выйти на рынок. А к тому моменту, возможно, ученые изобретут и лекарство, способное не сохранять мышечный объем, а даже наращивать его. И вот тогда спортивные залы полностью опустеют.

Хотя...