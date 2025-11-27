Форма поиска по сайту

27 ноября, 11:40

Общество

В ФМБА завершаются доклинические исследования вакцин от глиобластомы и меланомы

Фото: телеграм-канал "ФМБА России"

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) приступили к финальной стадии доклинических исследований вакцин от глиобластомы и меланомы. Об этом заявила глава организации Вероника Скворцова в ходе лекции Конгресса молодых ученых.

По ее словам, на сегодняшний день специалисты изготовили две вакцины – пептидную и мРНК по колоректальному раку.

"И сейчас в завершении уже идут исследования не только меланома кожи, но и увеальная меланома – одна из самых тяжелых оболочек глаза, абсолютно летальная и очень быстро летальная, злокачественная, и глиобластома", – подчеркнула Скворцова.

В конце ноября Минздрав разрешил использовать в клинической практике мРНК-вакцины для лечения меланомы и пептидной вакцины для терапии злокачественных новообразований. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что это только первый шаг в применении таких препаратов, поэтому их эффективность и безопасность еще предстоит оценить.

При этом массового внедрения вакцин не планируется, и они не рассматриваются как универсальное средство лечения. Однако первые пациенты с меланомой получат российскую вакцину от заболевания в следующем году.

"Новости дня": отечественную вакцину от менингококка скоро зарегистрируют в России

