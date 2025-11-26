Первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году

Фото: depositphotos/jroballo

Первые пациенты с меланомой получат российскую вакцину от заболевания в следующем году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя отдела эпидемиологии НИЦЭМ имени Гамалеи Владимира Гущина.

"Прямо сейчас мы начинаем с пациентов, которые болеют раком кожи, с меланомой. В 2026 году начинается лечение таких пациентов. Однако мы понимаем, что технология имеет более широкий потенциал и огромному количеству пациентов с онкологическими заболеваниями она действительно может помочь", – сказал Гущин, выступая в рамках программы "Платформа Будущего: 100 проектов России" в Национальном центре "Россия".

Ранее Минздрав разрешил использовать в клинической практике мРНК вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для терапии злокачественных новообразований.

Глава ведомства Михаил Мурашко уточнил, что это только начало применения подобных вакцин, поэтому еще предстоит оценить эффективность и безопасность такого лечения.

При этом речи о массовом применении не идет, а сами вакцины не панацея. Они считаются лишь одним из методов лечения, пояснили в министерстве.