В Югре мужчина повредил машину бывшей жены из-за отказа с ним общаться

Фото: телеграм-канал "Полиция Югры"

В Югре мужчина повредил автомобиль бывшей жены, которая решила прервать с ним общение, сообщает пресс-служба УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным ведомства, в Пыть-Яхе 38-летняя женщина обратилась в полицию и заявила о повреждении ее машины. Она предположила, что к этому мог быть причастен ее бывший супруг, с которым они в разводе более 15 лет. При этом накануне мужчина пытался связаться с ней в мессенджере, однако был заблокирован.

Позже подозреваемого задержали. Ранее неоднократно судимый 41-летний мужчина рассказал, что в день инцидента был пьян и расстроен из-за отказа экс-жены общаться с ним. В состоянии алкогольного опьянения он подошел к автомобилю бывшей супруги и вырвал дверные ручки.

Женщина оценила ущерб в 21 тысячу рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Нарушителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее водитель автомобиля Mitsubishi при выезде из двора повредил 13 припаркованных машин на стоянке на востоке Москвы. После этого он скрылся, потеряв на месте происшествия госзнак авто. Злоумышленника задержали, им оказался житель района Перово. Водителя планировалось привлечь к административной ответственности.