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13 мая, 15:30

Происшествия

Новости регионов: женщина повредила более пяти машин в Санкт-Петербурге

Новости регионов: женщина повредила более пяти машин в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге женщина повредила более пяти автомобилей. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как она бьет по машинам, с трудом удерживаясь на ногах. Местные жители услышали удары, ругань и срабатывающие сигнализации, после чего вызвали скорую помощь.

В Красноярском крае спасли лосиху, оказавшуюся в ледяной ловушке на Енисее. Ослабленное животное заметили моряки атомного ледокола "Якутия". Самостоятельно выбраться изо льда лосиха не могла. Ее освободили с помощью крана и аккуратно переместили на твердую поверхность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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