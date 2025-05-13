Новости регионов: женщина повредила более пяти машин в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге женщина повредила более пяти автомобилей. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как она бьет по машинам, с трудом удерживаясь на ногах. Местные жители услышали удары, ругань и срабатывающие сигнализации, после чего вызвали скорую помощь.

В Красноярском крае спасли лосиху, оказавшуюся в ледяной ловушке на Енисее. Ослабленное животное заметили моряки атомного ледокола "Якутия". Самостоятельно выбраться изо льда лосиха не могла. Ее освободили с помощью крана и аккуратно переместили на твердую поверхность.

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