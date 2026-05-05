Глава Пентагона не стал опровергать наличие у армии США боевых дельфинов

Фото: 123RF.com/romeolu

Глава Пентагона Пит Хегсет не стал опровергать наличие дельфинов-камикадзе у американской армии. Об этом его спросили журналисты в ходе брифинга.

Однако он также не подтвердил данную информацию.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Предполагается, что в рамках операции "Проект Свобода" Вашингтон направит туда 15 тысяч военных, боевые корабли и авиацию.



Ормузский пролив оказался закрыт после обострения конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля. Тогда США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

