Москвичка осуждена на 6 лет за попытку продать дочь за 1 тыс долларов

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Измайловский районный суд приговорил москвичку к 6 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима по делу о продаже младенца на востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Девушку признали виновной по пунктам "б" и "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ ("Торговля людьми").

О продаже ребенка стало известно в феврале 2025 года. По данным столичной прокуратуры, девушка 2004 года рождения в квартире на 3-й Парковой улице продала свою дочь, родившуюся 1 февраля, за 1 тысячу долларов.

Как уточнили в СК, покупатели младенца действовали в рамках оперативного эксперимента. От них мать ребенка получила более 200 тысяч рублей. Она была задержана правоохранителями в момент, когда стороны составляли расписку о получении средств и совершали передачу малыша. В ходе допроса девушка признала вину.

По данным СМИ, после задержания матери младенца доставили в больницу. Угрозы жизни девочки тогда не наблюдалось, ее состояние оценивалось как нормальное.