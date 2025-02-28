Женщина продала ребенка за 10 тыс руб и сапоги в подмосковном Щелкове

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Женщина в Щелкове продала новорожденного сына и получила в качестве вознаграждения 10 тысяч рублей и сапоги, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правоохранители установили, что гражданка одной из стран Центральной Азии договорилась с будучи беременной о продаже ей новорожденного ребенка. При реализации преступной схемы одна из акушеров-гинекологов медицинского центра в Щелкове предложила будущей матери родить ребенка по паспортным данным покупательницы.

Согласившись на это предложение, женщина приняла медицинский препарат, под действием которого у нее начались преждевременные роды. Когда это произошло, врач вызвала бригаду скорой помощи, чтобы поместить пациентку в перинатальный центр.

За эти действия сотрудница медицинского учреждения получила 150 тысяч рублей. Когда ребенка передали купившей его супружеской паре, роженица получила 10 тысяч рублей. Через некоторое время ей также были переданы женские сапоги.

К настоящему моменту все участники криминальной сделки задержаны, а ребенок находится в Королевской больнице.

Ранее московские полицейские задержали злоумышленников, пытавшихся продать младенца. Инцидент произошел 14 февраля.

Правоохранители заранее выяснили, что 20-летняя женщина решила продать ребенка. Подготовка к сделке велась под наблюдением полицейских, которые задокументировали все переговоры. Когда женщина и ее сообщник, 54-летний мужчина, принесли младенца в оговоренное место и получили за девочку денежные средства, их задержали.

Позже уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что женщина не является гражданкой России.

В отношении матери ребенка было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал ее на два месяца.

