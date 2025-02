Фото: ТАСС/ЕРА/STR

Актер Уилл Смит планирует выпустить музыкальный альбом впервые за 20 лет. Об этом сообщает Billboard.

Смит анонсировал новый альбом Based on a True Story, который выйдет уже в марте. Ожидается, что в него войдут новые композиции и ранее выпущенные синглы You Can Make It, Work of Art и Tantrum с участием Джойнера Лукаса.

Актер также выпустил песню Beautiful Scars. Клип на нее выполнен в стиле "Матрицы", где Смит исполнил роль Нео. В 1997 году братья Вачовски предлагали ему роль Нео в "Матрице", однако тогда Смит выбрал роль в фильме "Дикий, дикий Запад".

Ранее сообщалось, что американский рэпер DaBaby выступит в Москве 28 февраля в 19:00. Он стал популярен после релиза лид-сингла Suge.

Песня собрала свыше 150 миллионов прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. В 2020 году песня Rockstar, которую записал DaBaby вместе с Roddy Ricch, заняла лидирующую позицию в чарте Apple Music "Топ-100 в мире".