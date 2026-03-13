Mash: Моргенштерн сократил количество сольных концертов из-за мании преследования

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) сократил количество сольных концертов, а комик Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ) пожаловался, что ему стало сложнее шутить о гражданах РФ. Кто из российских звезд, покинувших страну, столкнулся с финансовыми и творческими проблемами за границей, читайте в материале Москвы 24.
Алишер Моргенштерн
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/morgen_shtern (Алишер Моргенштерн признан иноагентом в РФ)
Музыкант Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) приостановил сольную концертную деятельность и сократил количество стран, в которых он готов выступить, сообщил телеграм-канал Mash. По данным источника, причиной стала мания преследования, которая могла развиться на фоне отказа от употребления запрещенных веществ.
Теперь Моргенштерн готов выступить только на частных вечеринках в Испании, США и на Кипре. В последнее время музыкант боится, что российские правоохранители арестуют его и вернут в РФ. За его появление на сцене заказчик, который должен раскрыть о себе всю информацию, обязан заплатить минимум 150 тысяч долларов (примерно 11,8 миллиона рублей по нынешнему курсу).
Моргенштерн покинул Россию в феврале 2022 года после обвинений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. Рэпер выехал из РФ через Белоруссию и отправился в Дубай, где, по данным некоторых СМИ, проживает до сих пор. Хотя в начале 2024-го музыкант сообщил в своих соцсетях, что ему запретили въезд в ОАЭ.
В мае 2022-го Минюст РФ включил Моргенштерна в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Он пытался обжаловать это решение через суд, но не смог. В марте 2026-го Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинение в отношении рэпера по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Даня Милохин
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/danya_milokhin
Блогер Даня Милохин опубликовал видео в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), где танцует со своей девушкой на фоне отеля в Дубае, несмотря на взрывы из-за военной операции Израиля и США против Ирана.
Милохин продолжил находиться в Дубае, где, кроме занятий боксом, работает доставщиком еды. Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсетях в ноябре 2025-го.
Тогда же звезда соцсетей рассказал, что работает в такси. Позже Милохин добавил, что работает по графику с 09:00 до 15:00 или 17:00 и заработанных денег ему хватает, чтобы покрыть основные расходы. Даня отметил, что выбирал между работой на стройке и доставщиком товаров, но остановился на втором варианте, так как он показался ему комфортнее.
По данным СМИ, блогер улетел в Дубай в сентябре 2022-го, однако в сентябре 2023-го вернулся в РФ, а через несколько дней вновь отбыл в ОАЭ, объяснив это страхом перед мобилизацией. Это произошло после призыва главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной направить его в ВС РФ.
Семен Слепаков
Комик и музыкант Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ) рассказал в интервью журналисту Елизавете Осетинской (признана иноагентом в РФ) , что в эмиграции ему стало сложнее шутить о россиянах и российской действительности.
Кроме того, он отметил, что не хотел бы терять российскую аудиторию, считая, что в стране "большое количество хороших, симпатичных людей, которые нуждаются в том, чтобы посмеяться".
Однако, по данным СМИ, это не единственная трудность, с которой Семен столкнулся после отъезда из России. В декабре 2025-го Слепакову пришлось снизить гонорар за выступления с 5,6 миллиона рублей до 4,5 миллиона, а в некоторых случаях он даже якобы готов уступить еще 500 тысяч, сообщил телеграм-канал Shot. В январе 2026-го стало известно, что Слепаков не может продать билеты на свой тур США и Канаде, запланированный на весну.
В 2024 году Слепаков сам публично заявлял, что зрители на его концерты идут неохотно. Юморист опубликовал шуточный ролик, в котором попросил жителей Далласа (США) прийти на выступление, так как "в зале полно мест".
По данным СМИ, сейчас Семен проживает в Израиле, куда он перебрался в марте 2022 года.
Мария Машкова
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/masha_mashkova_official
Актриса Мария Машкова в январе 2026 года попала в скандал, выступив на одной сцене с Чулпан Хаматовой. Актрисы приняли участие в спектакле режиссера Ивана Вырыпаева (признан иноагентом в РФ), который поставил пьесу собственного сочинения под названием "Единственные самые высокие деревья на Земле". Спектакль прошел в Таллине, Тель-Авиве и Кишиневе.
По данным СМИ, зрители раскритиковали постановку, назвав ее "потоком сознания". Постановщиков и актрис обвинили в бессмысленных диалогах, бесполезных проходках по сцене и многочисленной нецензурной брани. Зрители прямо из зала требовали "прекратить это безобразие", а затем начали демонстративно уходить. Позже негативные отзывы появились и в Сети.
По данным СМИ, Мария Машкова покинула Россию в 2022 году и переехала в США, где получила гражданство. Однако в 2024-м актриса в интервью призналась, что не может найти работу в театре, но согласна выйти на сцену, если ей попадется подходящий материал.
"Я продолжаю работать и участвовать в американских проектах, но не все зависит от меня. Возможно, мне придется освоить новую профессию", – отметила Машкова.
Чулпан Хаматова
Уехавшая из РФ в Латвию 2022-м актриса Чулпан Хаматова еще до участия в спектакле "Единственные самые высокие деревья на Земле" столкнулась с другими сложностями за границей. В июне 2024-го стало известно, что ее уволили из труппы Нового Рижского театра, а спектакли с ее участием отменили.
Руководство театра якобы осталось недовольно работой Хаматовой и ее актерскими навыками. Позже Чулпан в интервью одному из латвийских каналов заявила, что причиной ее ухода стала сильная занятость в новых проектах.
В сентябре того же года звезда театра и кино рассказала, что у нее возникли трудности с продлением вида на жительство в Латвии, однако в 2025-м ей удалось это сделать благодаря трудоустройству в другом латвийском театре "Дайлес".