Mash: Моргенштерн сократил количество сольных концертов из-за мании преследования

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) сократил количество сольных концертов, а комик Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ) пожаловался, что ему стало сложнее шутить о гражданах РФ. Кто из российских звезд, покинувших страну, столкнулся с финансовыми и творческими проблемами за границей, читайте в материале Москвы 24.

Алишер Моргенштерн

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/morgen_shtern (Алишер Моргенштерн признан иноагентом в РФ)

Музыкант Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в РФ) приостановил сольную концертную деятельность и сократил количество стран, в которых он готов выступить, сообщил телеграм-канал Mash. По данным источника, причиной стала мания преследования, которая могла развиться на фоне отказа от употребления запрещенных веществ.

Теперь Моргенштерн готов выступить только на частных вечеринках в Испании, США и на Кипре. В последнее время музыкант боится, что российские правоохранители арестуют его и вернут в РФ. За его появление на сцене заказчик, который должен раскрыть о себе всю информацию, обязан заплатить минимум 150 тысяч долларов (примерно 11,8 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Моргенштерн покинул Россию в феврале 2022 года после обвинений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. Рэпер выехал из РФ через Белоруссию и отправился в Дубай, где, по данным некоторых СМИ, проживает до сих пор. Хотя в начале 2024-го музыкант сообщил в своих соцсетях, что ему запретили въезд в ОАЭ.

В мае 2022-го Минюст РФ включил Моргенштерна в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Он пытался обжаловать это решение через суд, но не смог. В марте 2026-го Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинение в отношении рэпера по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Даня Милохин

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/danya_milokhin

Блогер Даня Милохин опубликовал видео в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), где танцует со своей девушкой на фоне отеля в Дубае, несмотря на взрывы из-за военной операции Израиля и США против Ирана.

Милохин продолжил находиться в Дубае, где, кроме занятий боксом, работает доставщиком еды. Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсетях в ноябре 2025-го.





Даня Милохин блогер Я работаю здесь в доставке. Доставляю еду. Так что, ребята, если вы здесь живете, могу посоветовать вам несколько ресторанов приятных.

Тогда же звезда соцсетей рассказал, что работает в такси. Позже Милохин добавил, что работает по графику с 09:00 до 15:00 или 17:00 и заработанных денег ему хватает, чтобы покрыть основные расходы. Даня отметил, что выбирал между работой на стройке и доставщиком товаров, но остановился на втором варианте, так как он показался ему комфортнее.

По данным СМИ, блогер улетел в Дубай в сентябре 2022-го, однако в сентябре 2023-го вернулся в РФ, а через несколько дней вновь отбыл в ОАЭ, объяснив это страхом перед мобилизацией. Это произошло после призыва главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной направить его в ВС РФ.

Семен Слепаков

Фото: youtube.com/"Это Осетинская!" (Семен Слепаков признан иноагентом в РФ)

Комик и музыкант Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ) рассказал в интервью журналисту Елизавете Осетинской (признана иноагентом в РФ) , что в эмиграции ему стало сложнее шутить о россиянах и российской действительности.





Семен Слепаков юморист, актер, сценарист Если ты находишься внутри, ты можешь реагировать на какие-то штуки, которые происходят внутри, не обижая тех, кто находится внутри. Но когда ты извне начинаешь над этим шутить, то выглядишь немножко кринжово.

Кроме того, он отметил, что не хотел бы терять российскую аудиторию, считая, что в стране "большое количество хороших, симпатичных людей, которые нуждаются в том, чтобы посмеяться".

Однако, по данным СМИ, это не единственная трудность, с которой Семен столкнулся после отъезда из России. В декабре 2025-го Слепакову пришлось снизить гонорар за выступления с 5,6 миллиона рублей до 4,5 миллиона, а в некоторых случаях он даже якобы готов уступить еще 500 тысяч, сообщил телеграм-канал Shot. В январе 2026-го стало известно, что Слепаков не может продать билеты на свой тур США и Канаде, запланированный на весну.

В 2024 году Слепаков сам публично заявлял, что зрители на его концерты идут неохотно. Юморист опубликовал шуточный ролик, в котором попросил жителей Далласа (США) прийти на выступление, так как "в зале полно мест".

По данным СМИ, сейчас Семен проживает в Израиле, куда он перебрался в марте 2022 года.

Мария Машкова

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/masha_mashkova_official

Актриса Мария Машкова в январе 2026 года попала в скандал, выступив на одной сцене с Чулпан Хаматовой. Актрисы приняли участие в спектакле режиссера Ивана Вырыпаева (признан иноагентом в РФ), который поставил пьесу собственного сочинения под названием "Единственные самые высокие деревья на Земле". Спектакль прошел в Таллине, Тель-Авиве и Кишиневе.

По данным СМИ, зрители раскритиковали постановку, назвав ее "потоком сознания". Постановщиков и актрис обвинили в бессмысленных диалогах, бесполезных проходках по сцене и многочисленной нецензурной брани. Зрители прямо из зала требовали "прекратить это безобразие", а затем начали демонстративно уходить. Позже негативные отзывы появились и в Сети.

По данным СМИ, Мария Машкова покинула Россию в 2022 году и переехала в США, где получила гражданство. Однако в 2024-м актриса в интервью призналась, что не может найти работу в театре, но согласна выйти на сцену, если ей попадется подходящий материал.

"Я продолжаю работать и участвовать в американских проектах, но не все зависит от меня. Возможно, мне придется освоить новую профессию", – отметила Машкова.

Чулпан Хаматова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уехавшая из РФ в Латвию 2022-м актриса Чулпан Хаматова еще до участия в спектакле "Единственные самые высокие деревья на Земле" столкнулась с другими сложностями за границей. В июне 2024-го стало известно, что ее уволили из труппы Нового Рижского театра, а спектакли с ее участием отменили.

Руководство театра якобы осталось недовольно работой Хаматовой и ее актерскими навыками. Позже Чулпан в интервью одному из латвийских каналов заявила, что причиной ее ухода стала сильная занятость в новых проектах.

В сентябре того же года звезда театра и кино рассказала, что у нее возникли трудности с продлением вида на жительство в Латвии, однако в 2025-м ей удалось это сделать благодаря трудоустройству в другом латвийском театре "Дайлес".