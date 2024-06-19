Delfi: Хаматову уволили из Нового рижского театра и отменили спектакли с ней

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового рижского театра и отменили спектакли с ее участием, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Delfi.

Согласно источнику, худрук театра Алвес Херманис был недоволен работой с артисткой. По его словам, у нее не получилось стать частью труппы и "найти своего зрителя". Кроме того, билеты на спектакли с участием Хаматовой якобы плохо продаются, а критики низко оценивают ее актерскую игру.

Официально театр пока не объявлял об увольнении актрисы. Однако, по словам источника, этот вопрос уже решен и Хаматова покинет труппу. Актриса, в свою очередь, заявила, что у нее много работы, помимо постановок в рижском театре. Она уточнила, что развивает свои проекты не только в Латвии и ей стало тяжело совмещать эту деятельность.

В феврале 2023 года Новый рижский театр отменил премьеру пьесы с Чулпан Хаматовой "Гоголь. Nature morte" по повести писателя "Старосветские помещики" с формулировкой "творческая неудача". В учреждении уточнили, что зрителям вернут деньги за спектакль. Латвийские СМИ подчеркнули, что подобный инцидент произошел впервые в истории театра.