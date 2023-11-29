Следователи организовали проверку после сообщений о рабском труде во Владимирской области

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи местного управления СК РФ по Владимирской области организовали проверку после сообщений в СМИ о вероятном факте использования рабского труда семьей из Селивановского района. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

"В эфире федерального телеканала сообщается о жительнице Селивановского района, воспитывающей двух несовершеннолетних детей. При этом отмечается, что ее семья использует для подсобных работ на территории домовладения рабский труд лиц без постоянного места жительства", – указали в пресс-службе СК.

Сейчас следователи выполняют ряд необходимых проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Также будут проверены условия проживания самих несовершеннолетних детей.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – заключили в СК.

Ранее директора крестьянско-фермерского хозяйства в Хакасии задержали по подозрению в использовании рабского труда двух мужчин и женщины. По предварительным данным, подозреваемый изъял у потерпевших документы и с 2016 года заставлял их работать по 16 часов в день.

В случае сопротивления мужчина применял к работникам насилие и закрывал в погребе. Труд потерпевших не оплачивался.

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