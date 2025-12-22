Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Россия передала Украине 45 человек, которые подлежали выдворению, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Кроме того, 16 декабря на территории Белоруссии в Новой Гуте было организовано воссоединение 22 семей. В результате гуманитарной акции с родными воссоединились 15 граждан РФ, находившихся на Украине. При этом 5 украинцев вывезти в Белоруссию не удалось из-за обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ.

Москалькова подчеркнула, что главным на повестке дня остается вопрос о возвращении в Россию 12 жителей Курской области, которые оказались на территории Украины из-за действий ВСУ.

Ранее она сообщила, что Киев отказывается принимать 6 граждан Украины, которые по их же просьбе были вывезены из Сумской области, где велись бои. При этом российская сторона не создает никаких препятствий для отправки украинцев на родину.

