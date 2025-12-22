22 декабря, 12:55Политика
Москалькова передала на родину 45 украинцев, которые подлежали выдворению
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Россия передала Украине 45 человек, которые подлежали выдворению, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Кроме того, 16 декабря на территории Белоруссии в Новой Гуте было организовано воссоединение 22 семей. В результате гуманитарной акции с родными воссоединились 15 граждан РФ, находившихся на Украине. При этом 5 украинцев вывезти в Белоруссию не удалось из-за обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ.
Москалькова подчеркнула, что главным на повестке дня остается вопрос о возвращении в Россию 12 жителей Курской области, которые оказались на территории Украины из-за действий ВСУ.
Ранее она сообщила, что Киев отказывается принимать 6 граждан Украины, которые по их же просьбе были вывезены из Сумской области, где велись бои. При этом российская сторона не создает никаких препятствий для отправки украинцев на родину.