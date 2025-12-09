Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за снега

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за прогнозируемого снега в Москве вечером во вторник, 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"По прогнозу синоптиков, сегодня ночью и завтра утром в течение дня в городе ожидаются снег и понижение температуры. Возможно образование гололедицы", – говорится в сообщении.

Дептранс предупредил, что в настоящее время интенсивное движение наблюдается в районе Щелковского шоссе на МКАД, в районе дома 2 на Варшавском шоссе и в районе Лужнецкой эстакады на ТТК.

Горожан за рулем попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад и заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Вечером и ночью 9 декабря в Москве может выпасть до 3 сантиметров снега. Температура воздуха будет варьироваться от минус 2 до 0 градусов, прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Из-за риска образования гололедицы на дорогах в столице действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 09:00 четверга, 11 декабря.

