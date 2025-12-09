Форма поиска по сайту

09 декабря, 13:36

Общество

До 3 см снега может выпасть вечером и ночью 9 декабря в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечером и ночью 9 декабря в Москве может выпасть до 3 сантиметров снега, однако говорить о формировании устойчивого снежного покрова пока рано, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"На фоне облачной погоды пройдет снег, при этом количество осадков может составить 2–3 миллиметра", – поделился собеседник.

Температура воздуха будет варьироваться от минус 2 до 0 градусов, прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Из-за риска образования гололедицы на дорогах в столице действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 09:00 четверга, 11 декабря.

Вместе с тем жителей Московского региона предупредили о похолодании до минус 15 градусов. Днем 11 и 12 декабря воздух прогреется до 5 градусов, однако уже 13 декабря температура составит минус 2–6 градусов, а на следующий день – минус 7–12 градусов.

