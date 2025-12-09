Форма поиска по сайту

09 декабря, 11:11

Общество

Ночь на 9 декабря стала первой за месяц с отрицательной температурой в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ночь на 9 декабря стала первой за месяц с отрицательной температурой воздуха на всей территории Московского региона. Об этом ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила в телеграм-канале.

По данным синоптика, на ВДНХ воздух охладился до минус 0,3 градуса, на Балчуге – до минус 0,1 градуса, около МГУ – до минус 0,8 градуса. В Подмосковье самая низкая температура была зафиксирована в Кашире – минус 2,1 градуса.

"Пока минимальная температура воздуха на всей территории столичного региона превышает норму, на ВДНХ почти на 6 градусов. Самая теплая ночь 9 декабря была в Москве в 2006 году с температурой 4,2 градуса", – добавила Позднякова.

В настоящее время в Москве и Московской области действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет акутально до 09:00 11 декабря.

При этом метеоролог Роман Вильфанд опроверг прогнозы о сильных морозах и снегопадах в выходные, 13 и 14 декабря. Он отметил, что существенные изменений погоды на этой неделе не предвидится.

Врачи посоветовали не отказываться от шапки в теплую зиму

