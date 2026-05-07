Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 18:00

Общество
Главная / Истории /

Врач Чернышова: купание после перегрева на солнце грозит сердечным приступом

Прогрев воды: когда начнется купальный сезон в Москве

Столичные пляжи начали готовить к купальному сезону, сообщили городские власти. Когда он начнется и как безопасно вести себя на солнце, расскажет Москва 24.

"Только окунуться"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подготовка водоемов к открытию купального сезона началась в Москве, заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, водолазы Московской городской поисково-спасательной службы приступили к обследованию дна. Их задача – обнаружить и извлечь мусор и опасные предметы, скопившиеся в воде за осень и зиму.

Работы проходят в несколько этапов: сейчас специалисты убирают крупный бытовой и природный мусор, осматривают береговые линии, после чего последует повторная очистка водоемов. Еще одно обследование запланировано на середину купального сезона – в июле.

Бирюков также отметил, что безопасность на воде круглогодично обеспечивают более 500 сотрудников службы. Кроме того, в столице работают 26 поисково-спасательных станций, которые контролируют акваторию Москвы-реки и внутренние водоемы, подчеркнул он.

В свою очередь, ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая.

"По устоявшимся правилам в средней полосе России плавать можно только на следующий день после Троицыного дня (в 2026 году выпадает на 31 мая. – Прим. ред.). Скорее всего, так и произойдет", – предположила специалист.

Температура воды повышалась последние 3–4 дня за счет очень теплой погоды, но сейчас начнется похолодание, и все будет остывать. Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов. Но это не купание, как в Черном море: при такой температуре получится только окунуться, охладиться.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист "Метеоновостей"

Согласно прогнозу ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марины Макаровой, метеорологическое лето придет в Московский регион после 26 мая. Она пояснила, что с этой даты среднесуточная температура воздуха начнет превышать 15 градусов и продолжит расти.

Ориентир на ощущения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 напомнила, что купаться следует только в проверенных и разрешенных местах.

"Там безопасное дно (без острых металлических или стеклянных осколков, которыми можно поранить ногу и занести инфекцию), отсутствует застойная вода со скоплением вредоносных бактерий", – пояснила специалист.

С точки зрения здоровья начинать купальный сезон можно при комфортной внешней температуре. В этом плане все индивидуально: у людей разная чувствительность к холоду и степень закалки, напомнила врач.

"Если по субъективным ощущениям кажется, что уже можно, и пляж открыт – стоит начинать. Для первого раза рекомендую недолгое "тестовое" посещение длительностью не более двух часов", – добавила она.

Кроме того, при купании стоит опереться на субъективные ощущения "чуть прохладно", не дожидаясь сильного замерзания.

Важно чередовать отдых на пляже и в воде. Не стоит лежать подолгу на солнце (особенно спать) – это риск и обгореть, и перегреться. Если в последнем состоянии быстро окунуться в холодную воду, может возникнуть сердечный приступ из-за резкого контраста температур. Еще необходимо посмотреть, нет ли солнечных ожогов или переохлаждения. Если все хорошо, постепенно с каждым разом можно увеличивать время отдыха.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Предпочтительная минимальная температура воды также зависит от индивидуальных особенностей, обратила внимание эксперт.

"Некоторые зимой купаются и при 5 градусах. Но в среднем при 16–17 градусах уже можно находиться в воде", – добавила врач.

Также важно наносить солнцезащитные средства, находясь на пляже. По ее словам, многие забывают, что в воде плечи, лицо и шея особенно рискуют обгореть, так как свет отражается и сильнее воздействует на кожу. В связи с этим солнцезащитный крем нужно наносить после каждого купания, примерно раз в час, заключила Чернышова.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществоистории

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика