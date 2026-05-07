Врач Чернышова: купание после перегрева на солнце грозит сердечным приступом

Столичные пляжи начали готовить к купальному сезону, сообщили городские власти. Когда он начнется и как безопасно вести себя на солнце, расскажет Москва 24.

"Только окунуться"

Подготовка водоемов к открытию купального сезона началась в Москве, заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, водолазы Московской городской поисково-спасательной службы приступили к обследованию дна. Их задача – обнаружить и извлечь мусор и опасные предметы, скопившиеся в воде за осень и зиму.

Работы проходят в несколько этапов: сейчас специалисты убирают крупный бытовой и природный мусор, осматривают береговые линии, после чего последует повторная очистка водоемов. Еще одно обследование запланировано на середину купального сезона – в июле.

Бирюков также отметил, что безопасность на воде круглогодично обеспечивают более 500 сотрудников службы. Кроме того, в столице работают 26 поисково-спасательных станций, которые контролируют акваторию Москвы-реки и внутренние водоемы, подчеркнул он.

В свою очередь, ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая.

"По устоявшимся правилам в средней полосе России плавать можно только на следующий день после Троицыного дня (в 2026 году выпадает на 31 мая. – Прим. ред.). Скорее всего, так и произойдет", – предположила специалист.





Татьяна Позднякова ведущий специалист "Метеоновостей" Температура воды повышалась последние 3–4 дня за счет очень теплой погоды, но сейчас начнется похолодание, и все будет остывать. Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов. Но это не купание, как в Черном море: при такой температуре получится только окунуться, охладиться.

Согласно прогнозу ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марины Макаровой, метеорологическое лето придет в Московский регион после 26 мая. Она пояснила, что с этой даты среднесуточная температура воздуха начнет превышать 15 градусов и продолжит расти.

Ориентир на ощущения

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 напомнила, что купаться следует только в проверенных и разрешенных местах.

"Там безопасное дно (без острых металлических или стеклянных осколков, которыми можно поранить ногу и занести инфекцию), отсутствует застойная вода со скоплением вредоносных бактерий", – пояснила специалист.

С точки зрения здоровья начинать купальный сезон можно при комфортной внешней температуре. В этом плане все индивидуально: у людей разная чувствительность к холоду и степень закалки, напомнила врач.

"Если по субъективным ощущениям кажется, что уже можно, и пляж открыт – стоит начинать. Для первого раза рекомендую недолгое "тестовое" посещение длительностью не более двух часов", – добавила она.

Кроме того, при купании стоит опереться на субъективные ощущения "чуть прохладно", не дожидаясь сильного замерзания.





Надежда Чернышова врач-терапевт Важно чередовать отдых на пляже и в воде. Не стоит лежать подолгу на солнце (особенно спать) – это риск и обгореть, и перегреться. Если в последнем состоянии быстро окунуться в холодную воду, может возникнуть сердечный приступ из-за резкого контраста температур. Еще необходимо посмотреть, нет ли солнечных ожогов или переохлаждения. Если все хорошо, постепенно с каждым разом можно увеличивать время отдыха.

Предпочтительная минимальная температура воды также зависит от индивидуальных особенностей, обратила внимание эксперт.

"Некоторые зимой купаются и при 5 градусах. Но в среднем при 16–17 градусах уже можно находиться в воде", – добавила врач.

Также важно наносить солнцезащитные средства, находясь на пляже. По ее словам, многие забывают, что в воде плечи, лицо и шея особенно рискуют обгореть, так как свет отражается и сильнее воздействует на кожу. В связи с этим солнцезащитный крем нужно наносить после каждого купания, примерно раз в час, заключила Чернышова.

