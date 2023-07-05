Системы ПВО Израиля сбили пять ракет, выпущенных из сектора Газа

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Из сектора Газа в сторону территории Израиля было выпущено пять ракет. Все они были перехвачены системами противовоздушной обороны. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ также заявили о звуках сирен, прозвучавших на территории Израиля, расположенной рядом с сектором Газа, в частности, в городе Сдерот.

Ранее сообщалось, что израильские военные начали масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Отмечалось, что военные атаковали штаб-квартиру, которую местные вооруженные боевики использовали как наблюдательный пункт и место сбора для планирования атак против Израиля.

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал международное сообщество отреагировать на вторжение израильской бронетехники в город Дженин. Он добавил, что Палестина намерена провести консультации с РФ по поводу произошедшего.

Израиль начал выводить военные подразделения из лагеря беженцев Дженин