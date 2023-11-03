Визит Аббаса в РФ отложили по просьбе палестинской стороны – МИД

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Палестинская сторона попросила отложить визит лидера страны Махмуда Аббаса в Россию, запланированный на 15 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Богданова.

Он уточнил, что палестинское руководство ссылалось на сложную ситуацию, из-за которой Аббас не может выезжать из региона. В России к обстоятельствам отнеслись с пониманием, подчеркнул Богданов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о точной дате визита президента Палестины пока рано. При этом, обратил он внимание, Кремль продолжит искать варианты прибытия палестинского лидера в Россию.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". Известно, что в настоящий момент в секторе Газа удерживаются 242 человека.

По последним данным, в результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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