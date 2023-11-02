Песков не смог назвать точную дату визита лидера Палестины в Россию

Фото: kremlin.ru

Говорить о точной дате визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву пока трудно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы говорили, что на повестке дня такой визит есть. Но сейчас трудно говорить о точной дате по понятным соображениям", – сказал представитель Кремля.

При этом, обратил внимание Песков, Кремль продолжит искать варианты прибытия палестинского лидера в Россию.

С 7 октября на Ближнем Востоке идут боевые действия между Израилем и Палестиной. Почти месяц назад боевики палестинского радикального движения ХАМАС совершили по приграничным районам еврейского государства ракетные удары и напали на местных жителей.

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали. Число жертв израильской атаки в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, а еще 22 240 человек ранены.



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