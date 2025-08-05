Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 15:48

В мире
Главная / Новости /

Stern: зоопарк Дании призвал пожертвовать домашних животных на корм хищникам

Зоопарк Дании призвал пожертвовать домашних животных на корм хищникам

Фото: 123RF/brianholm

Руководство зоопарка в городе Ольборг в Дании призвало местных жителей сдавать домашних животных на корм хищникам. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на журнал Stern.

По данным издания, в зоопарке в 2025 году приняли уже 137 кроликов, а также старых и больных животных, в том числе лошадей. Представители зоосада уверяют, что питомцы будут "мягко усыплены" обученным персоналом.

Подобная практика кормления давно распространена в зоопарках мира. Это помогает обеспечить естественное питание для хищных животных в условиях зоопарка.

Ранее в Великобритании два медведя, сбежавших из зоопарка, съели мед в магазине.

На время побега всех посетителей зоопарка перевели в безопасное здание в качестве меры предосторожности. Позже на место приехала полиция, которая выясняла все обстоятельства произошедшего.

Зоопарк в Дании попросил жителей отдать домашних животных на корм хищникам

Читайте также


животныеза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика