Stern: зоопарк Дании призвал пожертвовать домашних животных на корм хищникам

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Руководство зоопарка в городе Ольборг в Дании призвало местных жителей сдавать домашних животных на корм хищникам. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на журнал Stern.

По данным издания, в зоопарке в 2025 году приняли уже 137 кроликов, а также старых и больных животных, в том числе лошадей. Представители зоосада уверяют, что питомцы будут "мягко усыплены" обученным персоналом.

Подобная практика кормления давно распространена в зоопарках мира. Это помогает обеспечить естественное питание для хищных животных в условиях зоопарка.

Ранее в Великобритании два медведя, сбежавших из зоопарка, съели мед в магазине.

На время побега всех посетителей зоопарка перевели в безопасное здание в качестве меры предосторожности. Позже на место приехала полиция, которая выясняла все обстоятельства произошедшего.