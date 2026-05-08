08 мая, 18:58

Общество

Раздел о сохранении памяти защитников Отечества появился на "Госуслугах"

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Минобороны России запустило на портале "Госуслуги" новый раздел по вопросам сохранения памяти защитников Отечества. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Раздел освящен поиску архивных документов об участниках Великой Отечественной войны (ВОВ) и порядку увековечения их памяти и был запущен в преддверии празднования Дня Победы в ВОВ.

Там же можно будет найти сведения о том, как искать данные о ветеранах войны, о вопросах размещения мемориалов и корректировке информации на них, о благоустройстве памятных мест. Также граждане смогут узнать о мерах социальной поддержки членам семей при утрате ветерана.

Уточняется, что обращения в органы власти по вопросам увековечения памяти героев и содержания мемориалов будут рассматриваться в ускоренном приоритетном порядке. При этом возможность получить очные консультации по данным вопросам можно в МФЦ Ростовской, Сахалинской и Тульской областях. Если будет необходимо, сотрудник МФЦ может оформить обращение в органы власти.

Ранее на портале "Госуслуги" появилась возможность регистрации для граждан, находящихся под опекой, а также для иностранцев, не имеющих фамилий. Опекуны и попечители смогут зарегистрировать на "Госуслугах" детей или недееспособных взрослых. Это позволит им получать услуги в интересах своих подопечных не только при личном визите в ведомство, но и в онлайн-формате.

