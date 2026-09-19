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19 сентября, 08:00

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Фитнес-эксперт Каневский предупредил об опасности бесконтрольного употребления спортпита

Непосильная нагрузка: чем опасно бесконтрольное употребление белка

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какой вред может быть от неправильного применения спортивного питания.

Фото: MAX/"Склиф"

На прошлой неделе в СМИ появилась новость о том, что у москвича отказала почка из-за бесконтрольного применения богатых протеином продуктов на протяжении долгого времени.

Почему это произошло и может ли быть спортивное питание опасно для здоровья, разберем в этом материале.

Маркетологи прекрасно знают свою работу, ориентируясь не только на пользу или реальную необходимость в правильной рекламе определенной продукции, но также и на моду. И именно из-за тренда на здоровый образ жизни стала появляться всевозможная продукция со словом "протеин": батончики, печенье, коктейли, каши, хлеб, йогурты и даже сгущенное молоко.

Почему так получается? Да потому что достаточно добавить этот термин на упаковку любой продукции, как у человека формируется прочная связь: протеин – значит, полезно!

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Но так ли это? Для начала давайте разберемся, почему именно протеин считается таким полезным. Здесь все достаточно просто: протеин, он же белок, – это один из трех видов так называемых макронутриентов, которые даже при избытке их в рационе не накапливаются в виде подкожно-жировой клетчатки.

Именно по этой причине людям, которые худеют, советуют сделать акцент на белковые продукты при уменьшении жиров и углеводов. Также протеин нужен в повышенных количествах при интенсивных физических нагрузках, особенно в видах спорта, где происходит рост мышечной массы.

И именно здесь важно понимать, сколько белка нужно для конкретного человека, ведь это напрямую зависит от его физиологических потребностей, а не просто от желания "что-то съесть".

Таким образом, нормой белка для человека, у которого вообще нет регулярных физических нагрузок и в целом малоподвижный образ жизни, будет не больше 1 грамма на килограмм веса тела. Даже если такой человек пытается, например, похудеть, но без физических нагрузок, больше белка ему все равно не нужно – он просто не будет усваиваться! А вот нагрузка на почки будет расти.

Фото: depositphotos/maxxyustas

При регулярной умеренной активности количество белка может быть больше, до полутора граммов на килограмм веса тела. И только при избыточных нагрузках, особенно в силовых видах спорта белок может достигать двух граммов.

Важно: учитывают функциональный веса тела, то есть, если у человека ожирение второй степени, количество белка учитывается без веса жировых отложений. Чтобы это понять, нужно измерить состав тела биоимпедансометрией.

Также важно понять, что белок нужно черпать из разных источников: мясо, рыба, птица, яйца, молочные продукты и как дополнительные источники – что-то с повышенным содержанием протеина. А не есть целыми днями батончики и не пить коктейли.

Еще запомните, что на каждые 100 граммов белка нужно употреблять не менее одного литра чистой питьевой воды без газов и красителей.

Но проблемы с почками не единственная патология, которая может возникнуть при избытке белка. Также могут произойти запоры, вздутие, тяжесть в животе, плюс при избытке красного мяса растет уровень мочевой кислоты, что может привести к развитию подагры.

Другими словами, питаться нужно сбалансировано и разнообразно.

Но не только протеин может нанести вред здоровью. Есть отдельный вид спортивного питания – предтренировочные комплексы. Это добавка, в состав которой входит несколько компонентов, активизирующих центральную нервную систему, а также усиливающих кровоток. Благодаря такому эффекту человек занимается с большей концентрацией, даже злостью, а мускулатура лучше наполняется кровью, что дает сильное ощущение прогресса на тренировке.

Фото: depositphotos/belchonock

Но, если добавку пить не по инструкции, а каждый день, что является частым явлением из-за эффекта бодрости, которое она дает и заменяет, например, энергетические напитки, может возникнуть ряд неприятных состояний. Это, например, повышение артериального давления и тахикардия, нарушение ритма сердца, спазм сосудов. Также может возникнуть хроническая бессонница – кофеин из предтрена действует 4–6 часов. Прием менее чем за 12–14 часов до сна сокращает его продолжительность вплоть до 5 часов и меньше. Помимо этого, бесконтрольное употребление грозит истощением нервной системы вплоть до развития апатии, хронической усталостью и снижением мотивации в целом. Также могут возникнуть тревожность, панические атаки.

Кроме того, возникает зависимость и синдром отмены – головные боли, раздражительность, упадок сил при прекращении приема, а также обезвоживание – многие предтрены обладают мочегонным эффектом из-за высокого содержания кофеина.

Вот такой список побочных эффектов. Есть о чем подумать.

Что же делать? Если у вас возникло желание применять тот или иной вид спортивного питания, то сначала нужно проконсультироваться у специалиста, нужна ли вам вообще данная добавка или она не даст желаемого эффекта. Но самое главное – обязательно читайте инструкцию и соблюдайте ее беспрекословно. Ведь спортивное питание – это не маркетинговое название, а отдельный вид добавок, который можно применять только при занятиях спортом, а не просто так. Поэтому не увлекайтесь даже протеиновыми батончиками. Иногда в качестве перекуса лучше съесть, например, немного орехов, это будет полезнее и безопаснее для организма.

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Каневский Эдуард

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