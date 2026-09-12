Фитнес-эксперт Каневский объяснил, как возвращаться к тренировкам после ОРВИ

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, можно ли тренироваться, если появились первые признаки простуды, и как правильно восстанавливаться после болезни.

Сезон больничных

С наступлением осени начинается не только новый ученый год у школьников и студентов. Осень – это еще и сезон активного распространения простудных заболеваний, которые, в свою очередь, мешают не только работать, но и регулярно тренироваться.

Можно ли заниматься, если заболеваешь, и как восстанавливаться, если все таки переболел, разберем в этом материале.

Физические нагрузки полезны для здоровья – об этом вам скажет любой врач. При этом важно понимать, что когда мы говорим о здоровье, то речь должна идти об умеренной активности, а не избыточной. Особенно если речь о профилактике ОРВИ и гриппа в сезон распространения инфекций.

Как это работает? Одним из главных факторов, влияющих на работу иммунной системы, является хронический стресс, который повышает уровень кортизола (гормона стресса), он же и подавляет иммунную систему.

Такой стресс характерен не только для людей, живущих в постоянном аврале, но и как раз при высоком уровне физических нагрузок. Именно поэтому многие спортсмены после соревнований часто заболевают: уровень кортизола становится настолько высоким, что иммунная система буквально подавляется, возникает так называемый эффект открытого окна. В течение нескольких часов или дней риск подхватить инфекцию повышается.

Умеренные физические нагрузки помогают поддерживать иммунитет: они стимулируют выработку эндорфинов и дофамина, которые улучшают настроение и помогают нейтрализовать негативное влияние стресса, а также способствуют нормализации гормонального фона. Плюс есть ряд других реакций, которые повышают сопротивляемость к инфекциям: например, увеличивается количество клеток крови, которые выявляют и подавляют возбудитель.

Другими словами, при первых признаках простуды, помимо базовых рекомендаций профилактики, нагрузки допустимы, но строго в дозированном режиме. Это позволит не прекращать занятия вообще, что важно для любителей интенсивных тренировок, при этом может снизить риски заболеть.

Но важный момент: если у вас появился насморк, вы чихаете и есть другие симптомы простуды, посещать общественные места, тем более фитнес-клуб, лучше не стоит, дабы не создавать риски заразиться другим посетителям.

Что не стоит делать?

Если вы заболели резко и по полной программе, не пытайтесь заниматься, даже в домашних условиях. Особенно опасны физические нагрузки при повышенной температуре – состояние может сильно ухудшиться.

Также в период болезни нужно отказаться от употребления спортивного питания. Во-первых, без тренировок оно не будет выполнять свои функции. Во-вторых, дополнительные питательные вещества будут повышать общую нагрузку и на без того ослабленный организм. Здесь важно соблюдать ход лечения, назначенного врачом, а не "спортивную диету".

Кроме того, не стоит уже на следующий день бежать на тренировку, если вам стало легче. Приступать надо через неделю, не раньше.

Как возобновлять тренировки?

Если возникнет желание сразу вернуться к привычному тренировочному ритму, не стоит этого делать – организм к этому не готов. Из‑за перерыва заметно падает выносливость сердечно‑сосудистой системы, происходит утрата мышечной массы, а сухожилия теряют привычную рабочую форму и эластичность. Чтобы безопасно вернуться к прежним нагрузкам, важно следовать определенным правилам:

В первую неделю тренировки должны быть строго дозированными: их продолжительность и частота должны составлять 60% от привычного объема. К примеру, если раньше вы регулярно бегали, на этом этапе лучше заменить бег на быструю ходьбу, чередуя ее с медленной. Такой подход обеспечит плавную адаптацию как сердечно‑сосудистой системы, так и мышц к физической нагрузке.

На второй неделе допустимо постепенно наращивать интенсивность и длительность занятий, но ориентироваться нужно в первую очередь на самочувствие. При ощущении слабости повышать нагрузку не стоит. Если речь идет о тренировках в тренажерном зале, в первую неделю следует работать с небольшим весом в многоповторном режиме – выполнять по 15–20 повторений в подходе. Все движения важно делать плавно и под полным контролем.

Крайне важно избегать "мышечного отказа": всегда сохраняйте запас сил – оставляйте в запасе 2–3 повторения. Со второй недели можно понемногу увеличивать вес отягощений, одновременно снижая число повторений – например, ориентироваться на 12–15 повторений в подходе.

Лишь с третьей недели можно возвращаться к привычному режиму. При этом даже при грамотном наращивании нагрузки прежние результаты, скорее всего, появятся не сразу – особенно если перерыв был связан с болезнью. Переживать из‑за этого не нужно: поможет механизм так называемой мышечной памяти, который позволит постепенно восстановить утраченный уровень подготовки.

Не забывайте про разминку и заминку. Разминка улучшает кровоснабжение тканей, повышает пульс, усиливает вентиляцию легких и обеспечивает мышцы дополнительным кислородом. Заминка, напротив, помогает организму плавно выйти из рабочего ритма: она нормализует состояние, улучшает кровообращение и способствует выведению из мышц продуктов – метаболитов (продукты энергетического обмена), накопившихся во время тренировки, – это ускоряет восстановление.