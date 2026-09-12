Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 08:00

Спорт
Главная / Истории /

Фитнес-эксперт Каневский объяснил, как возвращаться к тренировкам после ОРВИ

Фитнес на больничном: как возвращаться к тренировкам после ОРВИ

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, можно ли тренироваться, если появились первые признаки простуды, и как правильно восстанавливаться после болезни.

Сезон больничных

Фото: depositphotos/Subbotina

С наступлением осени начинается не только новый ученый год у школьников и студентов. Осень – это еще и сезон активного распространения простудных заболеваний, которые, в свою очередь, мешают не только работать, но и регулярно тренироваться.

Можно ли заниматься, если заболеваешь, и как восстанавливаться, если все таки переболел, разберем в этом материале.

Физические нагрузки полезны для здоровья – об этом вам скажет любой врач. При этом важно понимать, что когда мы говорим о здоровье, то речь должна идти об умеренной активности, а не избыточной. Особенно если речь о профилактике ОРВИ и гриппа в сезон распространения инфекций.

Как это работает? Одним из главных факторов, влияющих на работу иммунной системы, является хронический стресс, который повышает уровень кортизола (гормона стресса), он же и подавляет иммунную систему.

Такой стресс характерен не только для людей, живущих в постоянном аврале, но и как раз при высоком уровне физических нагрузок. Именно поэтому многие спортсмены после соревнований часто заболевают: уровень кортизола становится настолько высоким, что иммунная система буквально подавляется, возникает так называемый эффект открытого окна. В течение нескольких часов или дней риск подхватить инфекцию повышается.

Умеренные физические нагрузки помогают поддерживать иммунитет: они стимулируют выработку эндорфинов и дофамина, которые улучшают настроение и помогают нейтрализовать негативное влияние стресса, а также способствуют нормализации гормонального фона. Плюс есть ряд других реакций, которые повышают сопротивляемость к инфекциям: например, увеличивается количество клеток крови, которые выявляют и подавляют возбудитель.

Другими словами, при первых признаках простуды, помимо базовых рекомендаций профилактики, нагрузки допустимы, но строго в дозированном режиме. Это позволит не прекращать занятия вообще, что важно для любителей интенсивных тренировок, при этом может снизить риски заболеть.

Но важный момент: если у вас появился насморк, вы чихаете и есть другие симптомы простуды, посещать общественные места, тем более фитнес-клуб, лучше не стоит, дабы не создавать риски заразиться другим посетителям.

Что не стоит делать?

Фото: 123RF.com/annlisa

Если вы заболели резко и по полной программе, не пытайтесь заниматься, даже в домашних условиях. Особенно опасны физические нагрузки при повышенной температуре – состояние может сильно ухудшиться.

Также в период болезни нужно отказаться от употребления спортивного питания. Во-первых, без тренировок оно не будет выполнять свои функции. Во-вторых, дополнительные питательные вещества будут повышать общую нагрузку и на без того ослабленный организм. Здесь важно соблюдать ход лечения, назначенного врачом, а не "спортивную диету".

Кроме того, не стоит уже на следующий день бежать на тренировку, если вам стало легче. Приступать надо через неделю, не раньше.

Как возобновлять тренировки?

Фото: 123RF.com/zorandim

Если возникнет желание сразу вернуться к привычному тренировочному ритму, не стоит этого делать – организм к этому не готов. Из‑за перерыва заметно падает выносливость сердечно‑сосудистой системы, происходит утрата мышечной массы, а сухожилия теряют привычную рабочую форму и эластичность. Чтобы безопасно вернуться к прежним нагрузкам, важно следовать определенным правилам:

В первую неделю тренировки должны быть строго дозированными: их продолжительность и частота должны составлять 60% от привычного объема. К примеру, если раньше вы регулярно бегали, на этом этапе лучше заменить бег на быструю ходьбу, чередуя ее с медленной. Такой подход обеспечит плавную адаптацию как сердечно‑сосудистой системы, так и мышц к физической нагрузке.

На второй неделе допустимо постепенно наращивать интенсивность и длительность занятий, но ориентироваться нужно в первую очередь на самочувствие. При ощущении слабости повышать нагрузку не стоит. Если речь идет о тренировках в тренажерном зале, в первую неделю следует работать с небольшим весом в многоповторном режиме – выполнять по 15–20 повторений в подходе. Все движения важно делать плавно и под полным контролем.

Крайне важно избегать "мышечного отказа": всегда сохраняйте запас сил – оставляйте в запасе 2–3 повторения. Со второй недели можно понемногу увеличивать вес отягощений, одновременно снижая число повторений – например, ориентироваться на 12–15 повторений в подходе.

Лишь с третьей недели можно возвращаться к привычному режиму. При этом даже при грамотном наращивании нагрузки прежние результаты, скорее всего, появятся не сразу – особенно если перерыв был связан с болезнью. Переживать из‑за этого не нужно: поможет механизм так называемой мышечной памяти, который позволит постепенно восстановить утраченный уровень подготовки.

Не забывайте про разминку и заминку. Разминка улучшает кровоснабжение тканей, повышает пульс, усиливает вентиляцию легких и обеспечивает мышцы дополнительным кислородом. Заминка, напротив, помогает организму плавно выйти из рабочего ритма: она нормализует состояние, улучшает кровообращение и способствует выведению из мышц продуктов – метаболитов (продукты энергетического обмена), накопившихся во время тренировки, – это ускоряет восстановление.

Читайте также


Каневский Эдуард

спортистории

Главное

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика