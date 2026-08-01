01 августа, 04:17Мэр Москвы
Собянин: четыре летевших на Москву БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
На фоне угрозы БПЛА временные ограничения объявлены в столичном аэропорту Домодедово. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.