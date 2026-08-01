Собянин: четыре летевших на Москву БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения объявлены в столичном аэропорту Домодедово. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.