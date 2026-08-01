Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на использование воздушного пространства объявлены в районе московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ограничения на полеты уже объявлялись в Домодедово ранее этой ночью. Аэропорт также обслуживал рейсы по согласованию с уполномоченными органами, однако спустя некоторое время ограничения сняли.

Кроме того, меры безопасности вводились и в аэропорту Жуковский. Позже авиагавань возобновила свою работу.