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01:37

Транспорт

Ограничения на полеты объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как Жуковский полностью закрыт на прием и отправку самолетов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 31 июля полетные ограничения уже вводились в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимали и отправляли самолеты по согласованию с уполномоченными службами.

Спустя некоторое время меры безопасности были отменены в обоих аэропортах.

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