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В аэропорту Домодедово сняли полетные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавань возобновила работу по приему и выпуску гражданских самолетов в соответствии с расписанием, уточнили в федеральном агентстве воздушного транспорта.

Соответствующие меры объявлялись для обеспечения безопасности полетов вечером 31 июля. На фоне запретов пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании вылетов и прилетов.

Схожая ситуация складывалась в аэропорту Внуково. Аэровокзал переходил на особый режим работы, заключающийся в обслуживании рейсов по согласованию с соответствующими органами. Спустя примерно полчаса воздушная гавань вернулась к штатной работе.