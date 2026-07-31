В аэропорту Внуково ввели полетные ограничения

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения введены из-за использования воздушного пространства в районе авиагавани. В расписании рейсов возможны корректировки, а узнать статус можно с помощью онлайн-табло.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 4 октября будут возобновлены прямые рейсы "Аэрофлота" из Москвы на Шри-Ланку. Замминистра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Рувана Ранасингхе отмечал, что на показатели туристического потока негативно влияет отсутствие прямого авиасообщения.

