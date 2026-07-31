31 июля, 19:53Транспорт
В аэропорту Внуково ввели полетные ограничения
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения введены из-за использования воздушного пространства в районе авиагавани. В расписании рейсов возможны корректировки, а узнать статус можно с помощью онлайн-табло.
"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что с 4 октября будут возобновлены прямые рейсы "Аэрофлота" из Москвы на Шри-Ланку. Замминистра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Рувана Ранасингхе отмечал, что на показатели туристического потока негативно влияет отсутствие прямого авиасообщения.