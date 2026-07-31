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Ограничения в аэропорту Внуково сняты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В настоящий момент авиагавань принимает и отправляет воздушные суда. В ведомстве подчеркнули, что меры были необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ограничения были введены ранее – аэропорт принимал и отправлял сообщения по согласованию с соответствующими органами.

Меры были приняты на фоне атаки БПЛА. Как сообщил Сергей Собянин, над столицей был перехвачен и уничтожен один беспилотник. На месте падения фрагментов дрона работают сотрудники экстренных служб.

