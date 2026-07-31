Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В аэропорту Домодедово ввели ограничения, авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что меры приняты в связи со временным ограничением на использование воздушного пространства в районе аэропорта и для обеспечения безопасности полетов.

В расписании рейсов возможны корректировки, а уточнить статус можно с помощью онлайн-табло авиагавани.

Ранее аналогичные меры были введены в аэропорту Внуково, однако сейчас авиагавань работает в штатном режиме. Они были введены на фоне атаки БЛПА – по словам Сергея Собянина, над Москвой уничтожили один дрон. На месте падения его обломков работают сотрудники экстренных служб.

