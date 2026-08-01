Ограничения на полеты сняты в аэропорту Жуковский

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящее время аэропорт восстанавливает график полетов. В Росавиации напомнили, что данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на полеты были объявлены в аэропорту Домодедово и Жуковский в ночь на 1 августа. Домодедово обслуживал рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как Жуковский был полностью закрыт на прием и отправку самолетов.

Спустя некоторое время в Домодедово отменили ограничения, аэропорт вернулся к штатному режиму работы.