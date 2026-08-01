01 августа, 03:43Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Жуковский
Фото: depositphotos/Shebeko
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В настоящее время аэропорт восстанавливает график полетов. В Росавиации напомнили, что данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Временные ограничения на полеты были объявлены в аэропорту Домодедово и Жуковский в ночь на 1 августа. Домодедово обслуживал рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как Жуковский был полностью закрыт на прием и отправку самолетов.
Спустя некоторое время в Домодедово отменили ограничения, аэропорт вернулся к штатному режиму работы.