02:12Транспорт
Аэропорт Домодедово открыт на прием и отправку рейсов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на полеты отменили в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорт возвращается к штатному режиму работы. При этом, по данным Росавиации, ограничения также отменялись в аэропорту Жуковский, однако спустя несколько минут они опять были объявлены в этой авиагавани.
Временные ограничения ввели в аэропорту Домодедово в ночь на 1 августа. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Аналогичные меры безопасности также объявлялись в аэропортах Внуково и Домодедово вечером 31 июля, однако спустя некоторое время ограничения были сняты.
Юрист объяснила, какую компенсацию можно получить за задержку багажа