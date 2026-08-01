Аэропорт Домодедово открыт на прием и отправку рейсов

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Ограничения на полеты отменили в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт возвращается к штатному режиму работы. При этом, по данным Росавиации, ограничения также отменялись в аэропорту Жуковский, однако спустя несколько минут они опять были объявлены в этой авиагавани.

Временные ограничения ввели в аэропорту Домодедово в ночь на 1 августа. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Аналогичные меры безопасности также объявлялись в аэропортах Внуково и Домодедово вечером 31 июля, однако спустя некоторое время ограничения были сняты.