Ограничения на полеты сняты в Домодедово

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.

Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Также в ночь на 1 августа ограничения на полеты вводились в аэропорту Жуковский. Позднее авиагавань вернулась к штатному режиму работы.