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27 августа, 14:38

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Роб Шнайдер признался, что планирует посвятить следующий фильм Тиму Карри

"Обаятельный злодей": звезда "Оно" и "Один дома 2" Тим Карри умер в возрасте 80 лет

Британский актер, звезда фильмов "Оно" и "Один дома 2" Тим Карри скончался, предположительно, из-за последствий инсульта. Последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем. Подробности – в материале Москвы 24.

Продолжительная борьба

Фото: AP Photo/Invision/Richard Shotwell

Британский актер, звезда фильмов "Оно" и "Один дома 2" Тим Карри, умер в своем доме в Лос-Анджелесе 25 августа. Ему было 80 лет. Точные причины смерти не раскрываются, однако, по данным зарубежных СМИ, Карри мог скончаться от последствий обширного инсульта, перенесенного в 2012-м.

Актеру стало плохо во время сеанса массажа – именно специалист настоял на вызове скорой, потому что сам Карри не придал большого значения самочувствию.

После инсульта актер был вынужден передвигаться в инвалидной коляске, впоследствии он также перенес серьезную операцию на головном мозге. Об этом он рассказал позднее, в мемуарах под названием "Бродяга", которые вышли в 2025-м.

Оказалось, что мой мозг был настолько воспален или переполнен кровью, что пришлось удалить фрагмент черепа и вживить его в брюшную полость, чтобы спасти мозг и меня самого. К счастью, операция прошла успешно. Хотя гарантий не было никаких.
Тим Карри
актер

Тим прошел длительную и сложную реабилитацию, чтобы вновь научиться говорить.

"Неспособность связать слова в предложение и четко его произнести стала настоящей мукой для человека, который высоко ценит слово и живое общение", – признался актер.

В своих мемуарах он также сообщил, что по-прежнему прикован к инвалидному креслу. Тем не менее тяжелый недуг не помешал ему продолжить творческую карьеру – Тим сосредоточился на озвучивании.

"Мастер характерных ролей"

Фото: AP Photo/Peter Kramer

Коллеги отреагировали на смерть Карри в социальных сетях. Актер Роб Шнайдер высказался под последним постом на странице Тима.

Нам всем невероятно повезло, что в нашей жизни был Тим Карри. Теперь я буду работать еще усерднее, чтобы снять и посвятить следующий фильм ему.
Роб Шнайдер
актер

Уже в своих соцсетях он написал пост, назвав коллегу "выдающимся мастером характерных ролей".

"Это был поистине талантливый артист театра и кино. Я никогда не встречал другого актера, который мог бы сказать многозначительной ухмылкой или поднятой бровью больше, чем великолепный Тим Карри. Я благодарен судьбе за редкую возможность наблюдать за его работой – даже просто находясь рядом с ним, ты становился лучше", – добавил Роб.

Звезда фильма "Назад в будущее" Кристофер Ллойд почтил память коллеги, опубликовав в своих соцсетях фотографию Тима и сопроводив ее эмодзи сердца.

Актриса Кэрол Бернетт написала в своем блоге, что Карри был для нее "дорогим другом".

"Никто не умел играть обаятельных злодеев лучше него", – добавила она.

Актер Майкл Маккин рассказал в своих соцсетях, что последний его разговор с Тимом был "о жизни, любви и смехе".

"Тяжелое физическое состояние, в котором он оказался, осталось позади – и это благо. А для нас благом было то, что Тим Карри был в нашей жизни. Покойся с миром, друг мой", – отметил актер.

От комедий до хорроров

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Тим Карри родился в Великобритании в 1946-м. Начал карьеру в театре, и первый успех ему принесла роль в лондонской постановке мюзикла "Волосы".

В кино он часто играл неоднозначных персонажей и злодеев, однако обладал широкой актерской палитрой, которая позволяла ему появляться в разноплановых фильмах – от хорроров до комедий. На счету Тима Карри более 240 проектов в кино, озвучании и на телевидении.

Широкому зрителю он стал известен благодаря ролям клоуна Пеннивайза в первой экранизации романа Стивена Кинга "Оно", а также консьержа мистера Гектора в комедии "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке". Кроме того, он сыграл в таких проектах, как "Очень страшное кино 2", "Улика", "Алиса в стране чудес", "Охота за "Красным октябрем", "Воссоединение семейки Аддамс".

По данным СМИ, актер не был женат и не имел наследников. Карри тщательно оберегал личную жизнь от внимания журналистов, не афишируя романтические отношения.

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