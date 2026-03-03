Пенсионерка, которую певец Александр Буйнов сбил еще в феврале 2025-го, подала на него в суд с требованием компенсации. При этом представитель артиста заявил, что неоднократно предлагал ей финансовую помочь с лечением от лица Буйнова, однако пострадавшая отказалась. Подробности – в материале Москвы 24.

"Очевиден факт шантажа"

Фото: телеграм-канал Mash; instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/buinovofficial

Дорожный инцидент, произошедший с участием певца Александра Буйнова еще в феврале 2025-го, получил продолжение. Пенсионерка Алла Смирнова, которую исполнитель сбил на пешеходном переходе в Подмосковье, подала на знаменитость в суд. Она потребовала 3 миллиона рублей в качестве компенсации.

Женщина рассказала Москве 24, что провела в больнице больше 5 месяцев, а последствия ДТП преследуют ее по сей день.





Алла Смирнова пенсионерка, сбитая Александром Буйновым У меня ограничены физические возможности, уже не говоря о психологических. Нужны деньги на лечение. Если поехать в хороший реабилитационный центр – это стоит денег. Мне Буйнов Александр Николаевич и его представители ничего не предлагали, хотя много обещали при разговоре с моим сыном.

Юрист пострадавшей Дмитрий Соловьев добавил, что, по его данным, представители артиста обещали его подопечной 150 тысяч рублей на лечение, однако она их так и не получила.

"По моей информации, предлагали ей максимум 150 тысяч. Если у них есть доказательства предложения – покажите доказательства, пожалуйста. Или денежные переводы, переписку покажите – хоть что-то, потому что сейчас слова – на слова, а разберется во всем суд", – сказал Соловьев.

При этом концертный директор Буйнова Сергей Пудовкин заявил, что действительно лично предлагал оплатить лечение, однако столкнулся с отказом. Он также отметил, что после ДТП певец остался на месте и пытался оказать помощь женщине. По его словам, эту версию подтверждает запись с видеорегистратора, а также двое свидетелей. Пудовкин считает иск пенсионерки попыткой заработать на этой истории.





Сергей Пудовкин концертный директор Александра Буйнова Есть решение о закрытии данного дела за отсутствием состава. Если люди сейчас обратились с таким иском, для меня очевиден факт шантажа, вымогательства и попытки заработать. Будем реагировать жестко.

Первое предварительное заседание в Наро-Фоминском городском суде уже состоялось, следующее назначено на 26 ноября.

"Авария, по сути, сделала ее инвалидом"

Фото: телеграм-канал Mash

В разговоре с изданием Super Пудовкин рассказал и другие подробности скандала. В частности, он добавил, что предлагал "денежные средства в достаточно большом размере" от лица артиста "в качестве жеста доброй воли", не выясняя, насколько эта помощь необходима. Сергей отметил, что когда договоренности с пострадавшей были почти достигнуты, вмешались сотрудники одного из ток-шоу.





Сергей Пудовкин концертный директор Александра Буйнова Я знаю абсолютно точно, им заплатили деньги за участие в ТВ-шоу, честно говоря, чуть-чуть большую сумму, как я выяснил, для того, чтобы раздуть максимальный скандал и опорочить честь и достоинство Александра Буйнова. Они пошли на канал, лили там грязь, как мне кажется, впрямую издевались, хотя мы не стали на это впрямую реагировать, а просто предоставили данные с видеорегистратора.

К слову, в марте 2025-го пенсионерка действительно участвовала в программе "Пусть говорят" по видеосвязи из больницы. Тогда Алла Смирнова заявила, что после ДТП Буйнов якобы отогнал машину и "спрятался за нее".

В марте 2026-го сын пострадавшей Алексей рассказал изданию "Московский комсомолец", что его мать "до сих пор проходит тяжелую реабилитацию".

"Мы ездим по разным больницам, и все врачи как один говорят, что авария, по сути, сделала ее инвалидом. Здоровье восстанавливается крайне тяжело, а постоянные физические боли стали, к сожалению, привычным фоном ее жизни", – посетовал Алексей.

При этом мужчина добавил, что денег от певца они действительно не получали и "не планировали просить их", надеясь на справедливое решение суда. Он также подтвердил, что Буйнов связывался с ним по телефону, а также навестил пострадавшую на 8 Марта в 2025-м.

"Он лично приехал в больницу с визитом, привез цветы и фрукты. Но Алла Николаевна тогда была в таком тяжелом состоянии, что просто не могла никого принимать. "Дайте мне отдохнуть!" – попросила она, ей не нужны были цветы и фрукты. Больше певца мы не слышали и не видели", – рассказал сын пострадавшей.

В свою очередь, Буйнов принес извинения Смирновой в своих соцсетях, а также представил свою версию событий и кадры с видеорегистратора в эфире программы "Прямой эфир" в марте 2025-го. Он также опроверг, что скрылся с места происшествия.

Обстоятельства ДТП

Фото: телеграм-канал Mash

Инцидент произошел в феврале 2025-го. По данным СМИ, народный артист РФ сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Очевидцы заявляли, что он не успел затормозить.

По данным СМИ, пострадавшую госпитализировали с разрывом связок колена, ушибами и сотрясением мозга. Юристы в СМИ предполагали, что Буйнову может грозить штраф или лишение водительских прав.

Однако административное дело о нарушении ПДД закрыли летом 2026-го в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности. Виновность народного артиста РФ не была установлена.

Оценивая перспективы нового иска, адвокат Геннадий Кузьмин заявил, что пенсионерка имеет шансы выиграть дело, передает издание "Абзац". Для этого ее представители должны будут доказать виновность Буйнова в совершении правонарушения, а также документально подтвердить, какой вред здоровью женщины был нанесен, необходимость лечения и реабилитации.

"В связи с этим необходимо будет представить документы, подтверждающие, какое лечение проводилось, какой вред причинен. Если мы говорим о моральном вреде, то обращалась ли она к психологу, потеряла ли работу по итогу инцидента", – рассказал Кузьмин.

При этом адвокат усомнился, что суд удовлетворит исковые требования на всю заявленную сумму в 3 миллиона рублей.

