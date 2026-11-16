Певица Юлия Ковальчук поделилась в соцсетях радостной новостью: они с супругом, Алексеем Чумаковым, стали родителями третий раз. При этом пользователи удивлены тем, как тщательно пара скрывала беременность Юлии. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мой лучший подарок"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/juliakovalchuk

Певица Юлия Ковальчук опубликовала в своих соцсетях снимки из роддома. На одном кадре показаны ножки новорожденного, а на другом она запечатлена вместе с малышом и супругом, исполнителем Алексеем Чумаковым.

"Наш сыночек, спасибо Богу, что ты теперь с нами. Ты мой лучший подарок на День рождения", – подписала фотографии знаменитость, которой 12 ноября исполнилось 44 года.

Звездная пара стала родителями третий раз: они уже воспитывают 9-летнюю Амелию и 3-летнюю Алисию. В комментариях пару поздравили многие знаменитости. Среди них Ольга Орлова, Лариса Долина, Сати Казанова, Наталья Подольская, Денис Клявер, Мария Зайцева и другие.



Сергей Лазарев певец Какое счастье! Ура! Поздравляю!

Однако для подписчиков новость стала неожиданной, ведь Юлия нигде не афишировала беременность. Некоторые даже предположили, что знаменитость могла прибегнуть к услугам суррогатной матери. Другие же напомнили, что Ковальчук и предыдущие беременности хранила в секрете до последнего, да и после рождения предпочитает не показывать девочек в своих соцсетях.

"Как у них так получается тайно всегда", "мы все пропустили!", "вопрос на злобу дня: как можно скрыть беременность, будучи медийной личностью? Может, и правда суррогатная мать выносила", "а я и не знала, и незаметно было, что в положении", "ну как вы так умудряетесь скрывать свою беременность всегда", "что-то мне не верится, что она сама родила, ей уже 44 года", "ну почему тайно-то, ее давно не было, также снимала только лицо, внимательные заметили", "то есть, если не сказали, значит не сами?", "молодцы, что все делают без наигранной показухи и дочек нигде не выставляют", "они и первые две беременности хорошо скрывали, а потом выкладывали фото с животом", – высказались подписчики.

"Недопониманий никаких"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/juliakovalchuk

По данным СМИ, Ковальчук и Чумаков начали встречаться в 2008-м, хотя были знакомы задолго до этого, но близко не общались. В 2013-м пара узаконила отношения. При этом еще до брака возлюбленные стали жить на две страны: у знаменитостей есть недвижимость в Испании, которую они приобрели еще до рождения первой дочери. Впоследствии Юлия объясняла свои частые поездки в жаркую страну изданию "СтарХит" заботой о здоровье наследницы.

"Хочется напитать нашего ребенка солнцем и морем – тем, чего не хватает в Москве", – рассказала Ковальчук в 2021-м.

Тогда же она отметила, что это никак не сказывается на отношениях с мужем, поскольку они оба привыкли проводить время на расстоянии из-за рабочих графиков, постоянных разъездов и гастролей.





Юлия Ковальчук певица Плюс не забываем о современных возможностях – в любой момент можно же позвонить, включить видеосвязь, чтобы дочка поболтала с папой или мамой. Границы немножко стираются, так что сильных проблем я не вижу. Мы дышим одним воздухом, работаем в одной сфере, осознанно ко всему подходим, поэтому недопониманий никаких нет.

При этом в Сети периодически объявляют Чумакова то ред-флагом, то абьюзером из-за его спорных высказываний и поведения на концертах. В частности, общественность взбудоражило совместное интервью пары Светлане Бондарчук в марте 2025-го. В нем Алексей заявил, что в начале отношений с будущей супругой руководствовался простым критерием – "вдул бы или не вдул".

"Назовем так: вдул с последствиями", – высказался певец о матери своих детей, что разозлило пользователей Сети.

В апреле 2026-го Чумакова осудили за танец с поклонницей во время выступления. По мнению некоторых комментаторов, движения женатого исполнителя должны были быть менее страстными.

При этом Юлия всегда публично поддерживает супруга и спокойно реагирует на любые обсуждения их личной жизни. В частности, скандальный танец мужа она назвала в разговоре с журналистами "нормальной частью концерта".

1 октября певица выложила в соцсетях серию совместных снимков и видео под песню супруга, отметив, что у них "кружевная свадьба".

"13 лет в браке, почти 19 лет вместе, и как будто всю жизнь ты рядом... Люблю", – трогательно подписала ролик Юлия.

"Не окунулись в этот хаос"

При этом супруги не раз признавались, что сознательно пытаются оградить детей от публичности. В январе 2026-го Чумаков в своих соцсетях ответил на вопросы подписчиков и опроверг распространившиеся слухи, что пара не публикует снимки наследниц из-за якобы проблем со здоровьем. Он заявил, что прощает "таких нелепышей, кто пишет и думает так", и озвучил реальную причину: по его мнению, девочки слишком малы, чтобы сделать самостоятельный выбор, поэтому он покажет их публике только тогда, когда они сами этого захотят.

"Я человек публичный, и супруга моя тоже человек публичный. К нам, конечно, особенно приковано внимание. Но ведь ребенку не всегда хочется такого внимания. Человек может не осилить такое внимание", – объяснил Чумаков.

В свою очередь, Юлия также рассказала в YouTube-шоу "Алена, блин!" в 2023-м, что такое решение они приняли, чтобы защитить дочерей.





Юлия Ковальчук певица Мы не показываем наших детей, мы их никуда не водим, я не пытаюсь их привлечь к публичности, я хочу, чтобы они максимально долго не окунулись в этот хаос.

Позже в эфире телеканала RU.TV Ковальчук признала, что со временем, когда дети повзрослеют, полностью избегать публичности будет все сложнее, но она хочет как можно дольше ограждать их от разочарования, которое может последовать за славой.