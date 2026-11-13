Актриса Лиза Моряк ответила на хейт из-за того, что взяла на отдых с детьми двух нянь

Актриса Лиза Моряк взяла на семейный отдых двух нянь и нарвалась на хейт в Сети. При этом знаменитость не стала терпеть негатив от подписчиков и записала ответ всем недовольным. Подробности – в материале Москвы 24.
"Могу вам только посочувствовать"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/moryakliza
Актриса и супруга режиссера Сарика Андреасяна Лиза Моряк оказалась в центре скандала. Она в подробностях поделилась с подписчиками, как отправилась на отдых с тремя маленькими детьми в Дубай. Звездная пара воспитывает 3-летнюю Элизабет, полуторагодовалую Шарлиз, а сыну Эдмону едва исполнилось 2 месяца.
Лиза в красках рассказала, как они добирались до аэропорта на "личном кортеже".
Однако комментаторов зацепили слова про двух нянь. Некоторые предположили, что отдых будет не таким тяжелым при наличии помощниц. Другие пользователи Сети обратили внимание на то, что молодая мама предпочла даже в аэропорт ехать отдельно от детей. Хотя Лиза пояснила в ролике, что в машине с малышами не хватило места, потому что там и так нужно было уместить два детских кресла и автолюльку с новорожденным, а также двух нянь.
"Одна с тремя детьми, две няни, конечно, не в счет, чем же они помогут-то", "даже с детьми в машине не едет", "а, с нянями? А я-то уж думала, что понимаю вас", "я могу вам, Лиза, только посочувствовать... Отдыхать с двумя нянями и тремя детьми – такое не каждый осилит, конечно", "с нянями и "выжить"? Ну смех", "я могу понять наличие нянь, но она даже в разных машинах с ними едет, чтобы "в тишине", "чтобы все так страдали", "две няни мало, нужно было четырех нанять", "хоть в одном самолете с детьми или тоже деть отдельно? Как выжить, мы не поймем, конечно", – высказались комментаторы.
При этом нашлись и те, кто искренне порадовался за Лизу, отметив, что любая мама, тем более многодетная, нуждается в качественном отдыхе. Некоторые выразили уверенность в том, что, будь у хейтеров возможность, те сами бы с удовольствием воспользовались услугами помощников.
"Пусть так будет у всех мам с тремя детьми, и с двумя, и с одним. Пусть такой отпуск будет у всех мам", "если бы у меня когда-то в далеком прошлом была возможность нанять нянь, я бы наняла трех", "ситуация супер, каждому бы такую. Муж – молодец, обо всем позаботился", "супер, хоть кто-то мечту мам многодетных осуществит! Очень рада за вас, что есть возможность", – поддержали Лизу другие.
"Это не слабость, это необходимость"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/moryakliza
Лиза не стала терпеть нападки и записала "ответ всем хейтерам" в своих соцсетях. В ролике актриса заявила, что "забеременеть, выносить и тем более родить троих детей – это не та задача, с которой может справиться каждая". Моряк отметила, что быть многодетной мамой, параллельно сниматься, да и просто вести активную профессиональную жизнь очень непросто.
Актриса также объяснила, что отдых с детьми – это "постоянная круговерть", когда нужно покормить, переодеть, поиграть, успокоить, проследить, чтобы никто не травмировался, и уложить спать. Лиза отметила, что выбрала делегировать часть забот, чтобы сохранить собственное здоровье, энергию и "быть лучшей матерью, лучшей женой, лучшей актрисой".
"Когда я говорю о том, что я выбираю не работать на износ, я имею в виду именно это: возможность пожить, а не выживать. Возможность иметь помощь, чтобы не превратиться в выгоревшую, измотанную мать, которая забыла, кто она такая. Я считаю, что женщины, которые сами воспитывают троих, двоих или даже одного ребенка, совмещая это с работой, не имея при этом никакой помощи, это настоящие героини", – отметила Лиза.
Актриса и многодетная мать
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/moryakliza
Лиза Моряк родилась в Твери в 1995-м. С детства она увлекалась творчеством, в частности, хореографией и бально-спортивными танцами. Окончила театральный институт имени Щепкина в 2016-м.
По данным СМИ, в 2018-м Лиза начала встречаться с режиссером Сариком Андреасяном, а в 2022-м пара поженилась. Супруги также создали творческий тандем: Лиза снимается во многих проектах мужа. На счету актрисы почти четыре десятка ролей, причем Моряк снимается почти без перерыва на декрет.
Например, она была в положении на съемочной площадке второго сезона сериала "Здравствуйте, вам пора!" в 2022-м, о второй беременности Лиза узнала во время работы над "Сказкой о царе Салтане" в 2024-м. Она также приняла участие в картине "Война и мир", сыграв Элен Курагину, будучи беременной третий раз. Каждый раз живот актрисы "прятали" на экране, благодаря костюмам, ракурсу съемки и монтажу.
Лиза Моряк родила младшего ребенка в начале сентября 2026-го, при этом актриса уже заявлена в нескольких проектах супруга, премьера которых запланирована на 2027-й.