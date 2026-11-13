Актриса Лиза Моряк ответила на хейт из-за того, что взяла на отдых с детьми двух нянь

Актриса Лиза Моряк взяла на семейный отдых двух нянь и нарвалась на хейт в Сети. При этом знаменитость не стала терпеть негатив от подписчиков и записала ответ всем недовольным. Подробности – в материале Москвы 24.

"Могу вам только посочувствовать"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/moryakliza

Актриса и супруга режиссера Сарика Андреасяна Лиза Моряк оказалась в центре скандала. Она в подробностях поделилась с подписчиками, как отправилась на отдых с тремя маленькими детьми в Дубай. Звездная пара воспитывает 3-летнюю Элизабет, полуторагодовалую Шарлиз, а сыну Эдмону едва исполнилось 2 месяца.

Лиза в красках рассказала, как они добирались до аэропорта на "личном кортеже".





Лиза Моряк актриса Начинается мой отпуск "Выжить в Дубае с тремя детьми". Мы погрузились по трем машинам, у нас 7 чемоданов, 3 коляски, 3 ребенка, 2 няни, я.

Однако комментаторов зацепили слова про двух нянь. Некоторые предположили, что отдых будет не таким тяжелым при наличии помощниц. Другие пользователи Сети обратили внимание на то, что молодая мама предпочла даже в аэропорт ехать отдельно от детей. Хотя Лиза пояснила в ролике, что в машине с малышами не хватило места, потому что там и так нужно было уместить два детских кресла и автолюльку с новорожденным, а также двух нянь.

"Одна с тремя детьми, две няни, конечно, не в счет, чем же они помогут-то", "даже с детьми в машине не едет", "а, с нянями? А я-то уж думала, что понимаю вас", "я могу вам, Лиза, только посочувствовать... Отдыхать с двумя нянями и тремя детьми – такое не каждый осилит, конечно", "с нянями и "выжить"? Ну смех", "я могу понять наличие нянь, но она даже в разных машинах с ними едет, чтобы "в тишине", "чтобы все так страдали", "две няни мало, нужно было четырех нанять", "хоть в одном самолете с детьми или тоже деть отдельно? Как выжить, мы не поймем, конечно", – высказались комментаторы.

При этом нашлись и те, кто искренне порадовался за Лизу, отметив, что любая мама, тем более многодетная, нуждается в качественном отдыхе. Некоторые выразили уверенность в том, что, будь у хейтеров возможность, те сами бы с удовольствием воспользовались услугами помощников.

"Пусть так будет у всех мам с тремя детьми, и с двумя, и с одним. Пусть такой отпуск будет у всех мам", "если бы у меня когда-то в далеком прошлом была возможность нанять нянь, я бы наняла трех", "ситуация супер, каждому бы такую. Муж – молодец, обо всем позаботился", "супер, хоть кто-то мечту мам многодетных осуществит! Очень рада за вас, что есть возможность", – поддержали Лизу другие.

"Это не слабость, это необходимость"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/moryakliza

Лиза не стала терпеть нападки и записала "ответ всем хейтерам" в своих соцсетях. В ролике актриса заявила, что "забеременеть, выносить и тем более родить троих детей – это не та задача, с которой может справиться каждая". Моряк отметила, что быть многодетной мамой, параллельно сниматься, да и просто вести активную профессиональную жизнь очень непросто.





Лиза Моряк актриса Я приехала с тремя детьми на море. Один из них новорожденный, я прилетела без мужа, одна. Конечно, я беру помощников, и это не слабость, это необходимость. Вы серьезно? Когда вы пишете такой комментарий, вам вообще не стыдно писать это другой женщине, женщина? Что вы знаете об отдыхе с детьми?

Актриса также объяснила, что отдых с детьми – это "постоянная круговерть", когда нужно покормить, переодеть, поиграть, успокоить, проследить, чтобы никто не травмировался, и уложить спать. Лиза отметила, что выбрала делегировать часть забот, чтобы сохранить собственное здоровье, энергию и "быть лучшей матерью, лучшей женой, лучшей актрисой".

"Когда я говорю о том, что я выбираю не работать на износ, я имею в виду именно это: возможность пожить, а не выживать. Возможность иметь помощь, чтобы не превратиться в выгоревшую, измотанную мать, которая забыла, кто она такая. Я считаю, что женщины, которые сами воспитывают троих, двоих или даже одного ребенка, совмещая это с работой, не имея при этом никакой помощи, это настоящие героини", – отметила Лиза.

Актриса и многодетная мать

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/moryakliza

Лиза Моряк родилась в Твери в 1995-м. С детства она увлекалась творчеством, в частности, хореографией и бально-спортивными танцами. Окончила театральный институт имени Щепкина в 2016-м.

По данным СМИ, в 2018-м Лиза начала встречаться с режиссером Сариком Андреасяном, а в 2022-м пара поженилась. Супруги также создали творческий тандем: Лиза снимается во многих проектах мужа. На счету актрисы почти четыре десятка ролей, причем Моряк снимается почти без перерыва на декрет.

Например, она была в положении на съемочной площадке второго сезона сериала "Здравствуйте, вам пора!" в 2022-м, о второй беременности Лиза узнала во время работы над "Сказкой о царе Салтане" в 2024-м. Она также приняла участие в картине "Война и мир", сыграв Элен Курагину, будучи беременной третий раз. Каждый раз живот актрисы "прятали" на экране, благодаря костюмам, ракурсу съемки и монтажу.

Лиза Моряк родила младшего ребенка в начале сентября 2026-го, при этом актриса уже заявлена в нескольких проектах супруга, премьера которых запланирована на 2027-й.